Koolipoisid jõid end keset koolipäeva purju (75)

Neli Orissaare kooli üheksandikku jõid end eelmise reede keskpäeval tundide ajal purju ja koolikaaslased kutsusid neile politsei.

Politsei kutsumise mõttele tulnud noormees Mart (nimi muudetud – toim) rääkis Saarte Häälele, et koolivennad jõid vahetunni ajal väljaspool kooli territooriumi. Sööklas hakkas viinalõhn ninna neiule, kes end sellest häirituna tundis, ja koos otsustati kutsuda politsei.

Alkoholi, pudeli Laua viina olid poisid soetanud sünnipäeva tarbeks tegelikult Mardi enda käest. “Ma ei teadnud, et nad seda kooli ajal jooma hakkavad – ütlesid, et see on neile nädalavahetuseks,” lisas Mart.

Küsimusele, miks teatati juhtunust otse politseisse, mitte kooli juhtkonnale, vastas Mart, et kool oleks selle muidu “kinni mätsinud”.

Orissaare gümnaasiumi direktor Marjana Prii vaidleb sellele väitele vastu. “Kui esimesena oleks meie poole pöördutud, oleksime ise alkomeetrit kasutanud, süüdlased eraldanud, vanemaid teavitanud jne,” rääkis kooli direktor.

Marjana Prii sõnul oli politsei kutsumise taga probleemne õpilane, kellel oli ilmselt läbimõeldud plaan, kuidas klassivendadele koht kätte näidata. See tal ka õnnestus, sest politsei pani kahtlusalused lapsed puhuma ja neli neist olid joobes.

Koolijuht lisas, et tegemist on delikaatse juhtumiga ja tema oleks olukorra lahendanud taktitundelisemalt, kutsunud kohale piirkonna- või noorsoopolitseiniku. Direktor selgitas, et kool tegi olukorra lahendamiseks omalt poolt kõik, mis võimalik. Kooli kutsuti poiste vanemad, kes kolm poissi koju viisid. Üks noormees, kelle vanemad kohe tulla ei saanud, paigutati sotsiaalpedagoogi ruumi ning ta sai koju paari tunni möödudes.

Direktor Prii sõnul noormehed kahetsevad oma tegu ja said korraliku õppetunni. Samas rõhutas direktor, et säärane olukord ei tekkinud tühjalt kohalt ning selle taga on noorte omavahelised suhted.

Orissaare vallavanema Vello Runthali sõnul tuleb tekkinud olukorda tunnistada ja edasiselt käituda vastavalt ettenähtud reeglitele. “Lapsed on õppetöö ajal kooli vastutusel ning vanemad eeldavad, et koolil on nende üle pidev kontroll. Nüüd ei jää üle muud kui hakata probleemile lahendust otsima, sest alkoholitarbimise osas kehtib kooli territooriumil nulltolerants, mis puudutab absoluutselt kõiki, nii õpilasi kui ka kooli töötajaid,” lausus Runthal.

Vallavanem lisas, et õpilastele politsei kutsumise pärast etteheiteid teha ei saa, sest selleks on õigus igal kodanikul. “Kui nad oleksid oma kahtlused adresseerinud õpetajale või direktorile, oleks asja saanud vähe viisakamalt lahendada, nii õpilaste endi kui ka nende vanemate kaitseks,” märkis ta.

Politsei pressiesindaja Heiko Leesment ütles, et politsei kontrollis neile tehtud kõnes viidatud klassi noormeeste kainust ja tuvastas neljal alkoholitarvitamise tunnused. Noormeeste vanematega võeti ühendust ja edasi tegeleb juhtunuga noorsoopolitsei.

Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanema Meelis Juhandi sõnul on see, et noored viibivad haridusasutuse ruumides purjuspäi, kindlasti tõsine probleem. “Selliseid olukordi ei tule tihti ette ja on oluline, et me saaks aru, miks see juhtus. Loodan siiralt, et see kõik on rikkumiselt tabatud noortele õppetunniks ja tegemist oli nende ühekordse eksimusega.”