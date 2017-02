KÜLALOOD: Kultuuriselts Küünal näitab kustumise märke

Viis aastat tagasi Tiirimetsa kultuuriseltsi Küünal juhi kohustused maha pannud Juuli Pihl (pildil) on seltsi viimaste aastate passiivsuse suhtes kriitiline.



“Olen seltsi praeguses juhtimises pettunud ja seda võib ka välja öelda,” lausus seltsi asutajaliige, 17 aastat ise Küünalt juhtinud Juuli Pihl, kelle sõnul on ka seltsi liikmete hulgas rahulolematust.

Kui Juuli eestvedamisel said seltsi liikmed kokku iga kuu teisel pühapäeval ja vahest ka sagedamini, siis nüüd käiakse koos enamasti korra kuus. Vajadus on aga nii mõnigi kord suurem. “Vahel mõni sõber kutsub külla või on vaja mõni üritus lisaks teha, aga praegu selliseid asju välditakse,” kurtis Juuli Pihl, kelle sõnul jäi seltsil isegi jõulupidu pidamata.

Üks seltsi liige, kes on kokku kogunud kõik Küünla korraldatud üritusi kajastavad ajaleheartiklid, olevat Juulile öelnud: “Sinu ajal oli nii palju üritusi ning asju, nüüd pole mitte midagi sellist, mis karpi kõlbaks panna.”

Siiani kunagiste naistraktoristide ühendust Roolipiigad juhtiv Juuli Pihl on Saaremaa ühistegevuses tunnustatud nimi. “Ma olen ju lihtne maamats, aga seltsi liikmed ütlevad, et ma pidin teisest luust ja lihast olema kui teised,” sõnas Juuli.

Juuli Pihl meenutas, kuidas tema juhtimise ajal oli seltsi kokkusaamise ruum Tiirimetsa vanas koolimajas alati soojaks köetud. “Nüüd peab istuma, puhvaika seljas ja vildid jalas,” kinnitas Juuli, kes omal ajal taandus seltsi juhi kohalt terviseprobleemi tõttu.

Juuli sõnul on seltsitegevuse mahakäimisest kahju ainuüksi juba sel põhjusel, et Küünal on 1920. aastal loodud haridusseltsi Küünal järjepidevuse kandja. Kolme aasta pärast saab 17 liikmest koosnev Küünal 100-aastaseks, olles vanuselt Kaarma seltsi järel maakonnas teisel kohal.

Kõigele vaatamata loodab Juuli, et Küünal ei kustu, vaid veab tänu vanade liikmete taganttorkimisele juubelini välja ning triivib uhkelt uude sajandissegi.