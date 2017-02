KÜLALOOD: Tagamõisa poolsaar keeldub välja suremast

Ehkki rahvast tühjaks jäänud Tagamõisa poolsaarel püsib elutegevus kujundlikult öeldes veel vaid bensiiniaurude najal, kutsub ilus loodus inimesi siia tagasi.



“Palju oleneb riigi poliitikast, aga ma ei usu, et see piirkond päris tühjaks jääb,” ütles MTÜ Tagamõisa üks eestvedajaid Tiina Ojala. “Siin on sellised inimesi, kes ei kavatse ka pekstes ära minna.”

Poolsaare külades kerkib uusi maju ja mõni kinnisvaraomanik on lubanud pensionipõlves siia alaliseks tulla, seni käivad aga mandri ja Tagamõisa vahet nii sagedasti kui vähegi võimalik.

Poolsaare 20 aastat tegutsenud külaseltsis on praegu 23 liiget, kellest kohapeal elab kümmekond. Osa rahvast näeb seltsis võimalust piirkonnas midagi ära teha, teine osa on liikmeks pigem nostalgilistel kaalutlustel.

Seltsi eestvedamisel peetakse külades talguid ja panustatakse Kõruse tuuliku taastamisse. “Kindlasti saame kokku aastavahetusel, aga oleme kokku saanud ka küünlapäeval, naistepäeval või emadepäeva paiku,” rääkis Ojala, kelle sõnul tunneb selts praegu puudust eestvedajast, kel oleks rohkem aega ühistegevusele pühenduda. “Ühe suure külaseltsi vedamine on tegelikult täis töökoht, meie teeme igaüks jõudumööda,” märgib Ojala.

Mulgimaalt pärit Tiina Ojala hinnangul meelitab inimesi Tagamõisa poolsaarele eelkõige loodus. “Mulle endale meeldib see tohutu kultuurikiht ja looduse mitmekesisus, mida, ma arvan, pole mitte kuskil Eestimaal nii palju,” rääkis Ojala, tuues välja järvede rohkuse ja maastike mitmekesisuse. “Seda paika peetakse millekski erakordseks ja ta ilmselt ongi seda. Siin on mingid sellised jõud ja müstika, mis hoiab siin neid inimesi, kes seda võib-olla tunnetavad ja aru saavad.”

Ojala tõstis esile taastatud loopealseid, mida tuleb järjest juurde. “Ma ei kujuta ette, kui ilus võis see veel omal ajal olla,” sõnas ta.