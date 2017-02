MMS-i propageerija soovitas halvatud saarlase raviks “imerohtu” veeni (1)

Kloordioksiidi ehk MMS-i propageerija soovitas liiklusõnnetuses selgroogu vigastanud noort saarlast ravida “imerohu” DMSO-ga.



Facebooki grupp MMS Tapab Tervist avalikustas kirjavahetuse, kus FB-grupilt MMS ja DMSO küsis nõu inimene, kes on oma sõnul 11. veebruaril Lääne-Saare vallas Hübja külas juhtunud raskes liiklusõnnetuses viga saanud 29-aastase noormehe lähedane.

Ta selgitas oma postituses, et Mustamäe haigla neuroloogiaosakonna intensiivpalatis lamava noormehe diagnoos on selgroo ristlõike sündroom, mille puhul arstid paranemislootust ei anna.

“Lisaks kopsude tugev põrutus, mistõttu koguneb sinna vedelikku, hingamine raske ja ainult pinnapealne,” kirjutab nõuküsija. Tema sõnul ei tunne vigastatud mees altpoolt rinda midagi.

MMS-i propageerija Merili Kukuškin vastas talle, viidates dimetüülsulfoksiidi ehk DMSO kohta kirjutatud raamatule, et “kui esimese 90 minuti jooksul pärast selgroovigastust suures koguses DMSO-d kehasse saada, siis tüsistusi ei teki ja inimene saab täiesti terveks”. Kukuškin lisas, et soovi korral saab seda raamatut temalt laenata.

Postitaja märkis, et pääseb palatisse ainult õhtul, ja küsis, kas DMSO-d manustada on juba liiga hilja. Selle peale kostis Kukuškin, et ei tea.

“Kas nagu veeni kaudu verre või toimib ka lihtsalt sisse juues?” tundis seepeale huvi nõuküsija.

“Kas pole mitte väga suur tõenäosus, et see tuttav lähebki ja süstib õhtul intensiivis viibivale patsiendile mürki sisse? Kas antud juhul ei peaks politsei ühendust võtma haigla turvateenistusega?” küsis üks kirjavahetust lugenud kommenteerija.

Oma lähedase tarvis nõu küsija sõnul käib juba ka koostöö Tarmo Metsari (end terapeudiks nimetav Metsar on oma sõnul “ravinud välja endal või teistel halvatuse, epilepsia, parkinsoni, käte liikumatuse jt ravimatuid haigusi” – toim) ning idamaade meditsiini huvilise taastus- ja nõelraviarsti Raimond Lihtmaaga.

11. veebruari päeval kaotas 29-aastane mees Lääne-Saare vallas Hübja külas libedal jäisel teel sõiduauto Ssangyong Musso üle kontrolli. Sõiduk sõitis teelt välja kraavi ning rullus üle katuse ja paiskus tagasi ratastele.

Mis on MMS ja DMSO?



MMS-i nime all müüakse naatriumkloriti ja sidrunhappe vesilahuseid. Nende omavahelisel segamisel tekib ühe ainena kloordioksiid. Kloordioksiidil on mikroobe hävitav toime, seda kasutatakse valgendajana, kõvade pindade desinfitseerimiseks ja vee puhastamiseks.

MMS-i müüakse või soovitatakse kasutada koos DMSO ehk dimetüülsulfoksiidiga. Dimetüülsulfoksiid ehk DMSO on ravimi toimeaine, mis on kasutusel paikse toimega valu leevendavates vahendites. USA-s kasutatakse DMSO-lahust kroonilise põiepõletiku raviks (põide manustatava lahusena). Ei ole teada, et see aine raviks ka muid haigusi. Suukaudsel manustamisel võivad tekkida iiveldus, oksendamine, seedetrakti häired, peavalu, uimasus, nägemishäired, hingamisraskused.

Allikas: Ravimiamet

Kommentaar: Uriini on joodud ja sitaga määritud



Ida-Tallinna keskhaigla neuroloogiakeskuse juhataja, ka Kuressaare haiglas neuroloogina vastu võttev Toomas Toomsoo:

Arst kasutab neid ravimeetodeid, mille toime on teaduslikult tõestatud. Mina kui arst ütlen, et kui ma ei tea täpselt, kuidas see DMSO toimib ja kui ma ei usu sellesse ravisse, ei saa ma seda ka soovitada. Kui keegi seda soovitab, jääb see tema enda vastutusele.

Kui inimene teeb ise vabatahtliku otsuse, et tahab proovida, kas see mõjub talle hästi – jumal temaga, sellele ei saa ju kätt ette panna. Igasuguseid asju on ju tehtud – uriini joodud ja sõna otseses mõttes sitaga ennast määritud.