Noortejaam avas uksed (2)

Kui Kuressaare avatud noortekeskus Noortejaam bussijaamas eile pidulikult avati, siis koolitunnid alles käisid.

Noortejaama kodulehelt võib lugeda, et noortekeskus on kõigile – kuigi noorteks loetakse Eestis 7–26-aastaseid, võib hingelt noor olla ka 60-aastane. “See, et koha nimi on “noortekeskus”, ei tohiks kedagi pidurdada,” kuulutatakse kodulehel.

Võib siiski arvata, et peaasjalikult hakkavad värskelt renoveeritud ruume sisustama noored. Tegevust neile seal jagub – saab piljardit mängida, kangastelgedel vaipa kududa, ringide töös osaleda, suhelda või siis hoopis õppida jne. Samas on noortel võimalus ka mitte midagi teha. Noortejaamas võib lihtsalt olla, selleks on isegi kott-toolidega sisustatud eraldi leboruum.

Ruumi on Noortejaamas ka Saaremaa noortekogule. Eilsel avamisüritusel tahtis Noortejaama juhataja Arnek Grubnik noortekogu esindajale üle anda võtme, mis avab ühe kapi, kus sees on üllatus. Paraku olid noortekogu liikmed alles koolitunnis.

Avamisüritus möödus soojade sõnavõttude tähe all. Kuressaare linnapea Madis Kallas ütles, et niivõrd olulisi ja tähendusrikkaid avamisüritusi on selle aja jooksul, kui tema on linnavalitsuses töötanud, vähe olnud. Ta lisas, et noored on prioriteet ja noortekeskuse endised tingimused polnud enam 21. sajandi väärilised. “Ei ole kahju rahast, mis sellele läks,” kinnitas ta. Ehitustööd üksi läksid linnale maksma ligi 900 000 eurot.

Bussijaama juhataja Aare Lehtsi märkis, et nii projekteerija kui ka ehitaja töö on olnud fantastiline. «Poleks iial uskunud, et see hoone saab nii fantastilise ruumilahenduse. Noored, teil on vedanud, et teil on selline linnavalitsus,» lisas ta. Bussijaama ühe tiiva ehitasid noortekeskuseks ümber OÜ Arens Ehitustööd ja AS Remet, projekteeris OÜ Esplan.

Projekteerimisse oli kaasatud ka bussijaama arhitekt Maie Penjam. Ta meenutas, et alustas Kuressaare bussijaama projekteerimist 1983. aastal. Maja ise valmis kõigest aasta hiljem. “Paar aastat varem olin head inspiratsiooni saanud ühelt Jaapani reisilt,” märkis arhitekt. “Siis ma mõtlesin, et tavalist kandilist maja ma ühelgi juhul ei tee.”

Praeguseks on bussijaam muinsuskaitse alla võetud. Uue lahendusega on Penjam igati rahul.

Noortejaam on avatud esmaspäevast reedeni kell 14–19.