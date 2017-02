Saarlane pälvis ministeeriumi teenetemärgi (2)

Maaeluminister Tarmo Tamm andis eile toimunud aktusel põllumajanduse ja maaelu edendajatele üle ministeeriumi teenetemärgid, mille pälvis ka Saaremaa lihatööstuse peatehnoloog Malle Mägi.

Hõbemärgi saanud Malle Mägi (fotol) on andnud oma tegevusega suure panuse Eesti toidukultuuri ja sektori arengusse, teatas ministeerium. Möödunud aasta oktoobris tunnustas Eesti toiduliit Malle Mäge “Südamega tegija” tiitliga.

Malle Mägi on lihatööstuses erinevatel ametikohtadel töötanud 1985. aastast. Alustanud vorstivormijana, on temast praeguseks saanud peatehnoloog, kelle ülesanne on ettevõtte tehnoloogiliste protsesside planeerimine ja tootmisprotsessi koordineerimine.