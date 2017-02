Vaiksed nagu siilid

“Sa oled võrdluses ülejäänud maailma rahvastega ikka üks parajalt harjumatu maitsega kompott,” iseloomustab oma rahvuskaaslasi Saaremaa ühisgümnaasiumi 10.c klassi õpilane Karl Hendrik Tamkivi, kes saavutas oma esseega laste ja noorte kultuuriaasta raames toimunud ning Eesti Vabariigi 99. aastapäevaks välja kuulutatud esseekonkursil “Minu kodu on Eestimaa” esikoha.

Halemageda Läänemere idakaldal elavat üks punt jändrikke ja isepäiseid inimesi. Metsaga on neil nõnda priisata, et seda on teiste puude tagant raske märgata. Iga väiksemgi asula kannab mingi pealinna tiitlit ja kirjanduse vaieldamatusse kullafondi kuulub sookuivendamise pentaloogia.

Kui end eelnevatest ridadest ära tundsid, siis hinga hetkeks kergendatult, sest sinuga koos on veel 1,3 miljonit saatusekaaslast, kes kõik end eestlasteks tarvitsevad kutsuda.

Kui kujutaksime end ette loomadena, mida me teaduslikult ju olemegi, siis on meie “liigi” spetsiifilisi määramistunnuseid sama lihtne eristada nagu räime lestade hulgast, olgugi et mõni peab rahvuskalaks hoopis palgalõhet.

Järgneb lühike väljavõte oletatavast etnoloogia käsiraamatust:

Kiikingu ja naisekandmise kõrval on eestlased siiski vaieldamatud maailmameistrid vingumises. Olgu siis tegu liiklusummiku, külma merevee või kallite hindadega, vahel võib ka profülaktiliselt vinguda.

Pakilise asjaga on eestlasel alati aega – kui oli Kalevipojal keset kärmeid tegevusi mahti siiliga muljetada, ei ole ka meil kuhugi kiiret. Kõik uus on huvitav, aga mitte kunagi usaldusväärne. Ei kõlvanud süüa see sakste seep, mis siis veel elektriautodest, nutikelladest ja halloween´ist rääkida.

Privaatsus ja vait olemine on eestlase Püha Graal. Rääkimine on meie jaoks niivõrd vaevaline, et targem on oma maja naabrist nõnda kaugele ehitada, et too isegi ei vaevuks sinu uksele suhkru järele tulema. Rahvarohked kohad on meie õudusunenägu ja keelepeks on surmapatt.

Sisekaemuseks eestlasele – sa oled võrdluses ülejäänud maailma rahvastega ikka üks parajalt harjumatu maitsega kompott. Siinkohal toon välja mõned sinu eriskummalisemad koostisosad:

Töö on sinu elusüsteemi keskpunkt nagu omamoodi Päike. Puhkus on korda läinud alles siis, kui muru on niidetud, puud lõhutud, katus tõrvatud ja endal veel vaevu hing sees. Pühade ajal näed kurja vaeva, et korra tõsiselt lõõgastuda, olukorda leevendab vaid mõte, et vähemalt sai siga veristatud ja kartul on samuti salves. Ime siis, et siinmail tööpuudus mööda majapidamisi ringi kolistab, igaüks rabab ju kohe mitme mehe eest.

Usku kardame ka nagu katku, iseenesest ju mõistetav, sest ajalugu on näidanud, et kõik kirikuga seonduv võib osutada üsnagi valuliseks protsessiks, parem on sellest hoiduda. Vanapaganaga oleme siiski parajad semud, kellelegi on ju vaja oma muresid kurta.

Eneseuhkus on meil kangesti veres ning rabame hirmsal kombel, et end maailmapildis nähtavaks teha. Kui keegi meid hoolimata meie ehteestlaslikust rändrahnumärgist ära ei tunne ja Estoniat ikka mõneks mänguasjaks või hoopis uueks mobiilirakenduseks peab, on meil taskus salarelv – Skype. Mitte lummav loodus, e-residentsus ega maailma suurim rahvalaulude kogum, isegi mitte Arvo Pärt või Carmen Kass, vaid Skype. Tehnoloogia vallas tahame tõesti vist eesrindlikud paista, oleme ju isegi kosmoseriik. Kahju küll, et ilma ühegi kosmonaudita.

Lõpetuseks tasub meenutada endise Eesti presidendi Lennart Meri sõnu, kes teadis juba toona, et Euroopa ei vaja Eestis villitud kokakoolat. Pursime edasi oma 14-käändelist ussikeelt ja olgu jaanid ikka jahedamad kui jõulud. Hoiame eestlust oma südametes seni, kuni mõni meteoriit meil taas nahka üle kõrvade ei tõmba. Elagu kamajahu, ussimaarjapäev ja vastlaliug! Armastan sind, Eesti!