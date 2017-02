Bulla majast saab muuseum

Sel nädalal Saare maakondlikku teenetemärki kätte saamas käinud Valentin Elbek, Peterburis asuva Karl Bulla muuseumi ja samanimelise fondi rajaja, astus läbi ka Torgust.



Torgu vallavolikogu esimehe Mihkel Undresti sõnul käisid nad koos Elbekiga esmajoones Jämaja kalmistul, kus asetasid lilled Bulla hauale, ja seejärel sai fondi rajajale lähemalt näidatud Bulla kunagist kodumaja ehk praegust vallavalitsuse hoonet.

Saarte Hääl on varem kirjutanud, et sõrulased tahaksid ühendvalla tekke korral Bulla majast justnimelt muuseumi teha. Nõnda minnakse muuseumi rajamise plaaniga nüüd kindlasti edasi.

“Ta oli maja olukorraga väga rahul ja leidis, et sellest saab kindlasti muuseumi, kus inimesed näevad tulevikus Bulla töid ja tunnevad selle aja hõngu, mil Bulla siin elas,” rääkis Undrest. “Inimene on Bulla teemaga nii pikalt tegelenud, et tal on ideid, nägemusi ja silma selle koha pealt,” kinnitas ta.

Undresti sõnul tegeleb muuseumiga edasi MTÜ Bulla Maja ning selle asutamine ongi omadega lõppjärgus. “Me ei jookse kuskile, aga arvan, et suveks on need asjad kõik nii kaugel, et saame rääkida juba tulemustest,” märkis ta.

Karl Bulla oli peamiselt Venemaal ja elu lõpupoole ka Eestis tegutsenud päevapiltnik, kes jäädvustas sadadel tuhandetel fotodel Vene keisriperekonda, Peterburi, aga ka Sõrve säärt.

Bulla hakkas Eesti vastu suuremat huvi tundma tänu oma viimasele naisele Christine Juliane Keselbergile, kes oli pärit Iide külast. Nad lasid Iidele ehitada kahekorruselise torniga maja, praeguse Torgu vallamaja. Algul suvemajana mõeldud elamine sai Bullade päriskoduks aastal 1918.

Saaremaal elades pani Bulla peamist rõhku rahvariiete ja vanade traditsiooniliste talutööde jäädvustamisele, kuid pildistas ka kirikuid ja nendes leidunud kunstiväärtusi. Bulla suri 28. novembril 1929. aastal ning on maetud Jämaja kalmistule.