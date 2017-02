Ella-Marie Aeg 85: Endine geograafiaõpetaja unistab uutest reisidest

Eile 85-aastaseks saanud endine geograafia-bioloogiaõpetaja Ella-Marie Aeg võib end ka lõbusaks reisiselliks nimetada.

Unustamatuid turismireise on tal seljataha jäänud mitu. Geograaf on käinud Indias ja Egiptuses, Norras ja Portugalis, Inglismaal ja Türgis ning veel paljudes riikides, sealhulgas tutvunud peaaegu kõigi endise N. Liidu liiduvabariikidega.

“Kõige huvitavam oli Niiluse kruiis. Kui poeg Raivo pärast reisi lennujaama vastu tuli, siis ütlesin talle, et anna mulle kõik need nahatäied andeks, mis sa minu käest saanud oled, see reis oli ikka väga vahva,” meenutas juubilar. Maikuus läheb Ella-Marie merekultuuri seltsi liikmetega Tartusse. Ees seisab Eesti Rahva Muuseumi külastus ja Vanemuise teatrisse minnakse samuti. Saarlaseks sai Tallinnas sündinud Ella-Marie kaheksa-aastaselt. Tema isa oli virulane ja ema võrulane. “Minu isa õde oli Mihkel Nepsi (Saare maavalitsuse esimees, keda ka Saaremaa kuningaks kutsuti. A. L.) abikaasa. Neps suri 1937. aastal. Tädi, kes oli ka minu ristiema, jäi üksinda. Isa ütles, et kuidas ma oma õe hätta jätan, ja nii me Saaremaale Kuressaare lähedale Kellamäele kolisimegi,” rääkis Ella-Marie.

Pärast seitsmenda klassi lõpetamist läks Ella õppima Kuressaare tehnikumi. Järgnes Tallinna õpetajate instituut ja Tallinna pedagoogiline instituut, mille ta lõpetas 1953. aastal.

“Minu esimene töökoht oli Haamse 7-klassilises koolis. Aasta sain õpetaja olla, siis sunniti mind direktoriks. Kolm aastat olin direktor. 30 aastat töötasin õpetajana praeguses Saaremaa ühisgümnaasiumis,” meenutas Ella Aeg.

Hobiks nimetab juubilar aiapidamist. Tõsi, viimastel aastatel pole ta peenarde vahel enam toimetanud. Puusa- ja seljaoperatsioon on sellele hobile kriipsu peale tõmmanud.

Ella-Marie poeg Raivo on riigikogu liige ja olnud kaitsepolitsei peadirektor. Erksa vaimuga juubilar on ka vanaema ja vanavanaema. “Raivo pojal Normanil on kaks tütart. Üks neist on kuuene ja teine kolmeaastane. Suvel on nad pikalt Saaremaal, siis on meil lõbu laialt,” tunneb auväärsesse ikka jõudnud memm lapselapselastest heameelt.

Ikka samasugust erksat vaimu ja pealehakkamist soovivad juubilarile ka Saarte Hääl ja Kadi raadio.