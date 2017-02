JUHTKIRI: Julge mees

Inimeste elu traagikat ei saa skaalal võrrelda, ent sellegipoolest võib väita, et üks on pidanud taluma rohkem kui teine. Mõni kannab valu endas, teine leiab sellele väljundi. Raimond Ellik otsustas karmid mälestused sõjaväe päevilt koondada raamatusse. Sündmused, millest ta oma teoses pajatab, on sellist laadi, millest paljud tõenäoliselt midagi kuulda ega teada ei tahaks. Ühest küljest võib olla raske sellega suhestuda ja teisalt muudab loetava painavaks teadmine, et tegemist ei ole ilukirjanduse, vaid reaalse inimese kogemustega.

Autorit võib pidada väga julgeks inimeseks, et ta hingevalust hoolimata oma mälestusi jagab. Niivõrd isiklike teemade lahkamine ei ole kindlasti kerge. Ka raamatu esitlusel tuli mehel aastatetagusele ajale mõeldes pisar silma ja hääl katkes. Koledad teod tuleb aga avalikustada ja samuti tuleb neid mäletada. See annab natukenegi lootust, et tulevik tuleb ilusam.