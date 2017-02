Kahvliahvid kinkisid koolile köögikombaini

Retseptikogumike “Kahvliahvi kokaraamat” ja “Lase mind kööki!” autorid Merle Liivak ja Hele-Mai Alamaa käisid külas Kallemäe kooli erivajadustega õpilastel, et koos kokata ja anda üle Kahvliahvi kokakooli loosimängu auhind – köögikombain Assistent.



“Nii liigutav ja tore, et loos naeratas just Kallemäe koolile,” ütles Kahvliahvi kokakooli eestvedaja Merle Liivak.

Möödunud aasta lõpus Kahvliahvi kokakooli Facebooki lehel koos Electroluxiga läbiviidud loosimängus osales ligi 100 klassi ja rühma üle kogu Eesti. Kallemäe kooli õpilaste favoriidiks osutus vaarika-kondenspiimakook, mida lapsed olid ise kokandustunnis küpsetanud.

Auhinna üleandmise järel võeti ühekoos ette lastele mõeldud kokaraamat “Lase mind kööki!” ja valmistati muna-peekonimufinoide. Lisaks suristati blenderis valmis mitu kannutäit Kelly energiasmuutit, mille retsepti andis raamatule vigursuusataja Kelly Sildaru.