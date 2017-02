LUGEJA KIRI: Ootaja aeg on pikk (1)

Mullu 3. oktoobril avati Kiievis mu maalinäitus tänu selle organiseerijale.



Näitus oli üleval kaks nädalat ja alustas siis koduteed Eestisse, kuid jõudis minuni põhiosas hiljem. Aga kolm tööd jäi näituse organiseerija kätte, samuti talle laenatud 250 eurot. Hakkasin nende kättesaamist ootama, ootamine aga aina kestis, üks lubadus järgnes teisele. Novembri keskel oli möödas juba kuu.

Jälle lubadused, üks kindlam kui teine, et tuleb ja toob maalid ise kohale ja maksab ka võla ära. Ei ühtigi!

Detsembris saabus teine kuu ootamist. Uued lubadused, väga konkreetsed. Lõpuks sain aru, et võlgnikul pole lihtsalt raha tagasi maksta. Rahunesin ega võtnud lubadusi enam tõestena. Ega sellest kergem hakanud, sest aeg läks omasoodu.

Lõpuks sain selgitava e-kirja, et võlglasel on madalseis. Aga mis see minusse puutuma pidi? Miks pidin mina sellepärast lubaduste laviini all peaaegu kokku kukkuma? Läks jälle kuu, poolteist.

Veebruar astus oma õigustesse. Mulle lubati helistada, aga ei helistatud. Tekkis pingeline vaikimine. Nüüd lõpuks sain kätte oma maalid ja raha.

Panen inimestele südamele: ärge usaldage kergemeelselt kedagi! Mina juhtusin raha laenamisel kergemeelne olema, kuigi teadsin, et sel noormehel on rahalisi raskusi ja ta on suur laenaja. Teadsin ja ometi tegin selle sammu.

Veel ütlen: ei tule oodata, vaid asjasse peab sekkuma politsei. Või kohus. Neli kuud ootamist on ju ränk aeg. Kui poleks olnud lubadusi, poleks ma ehk oodanud. Mind lihtsalt pettis selle inimese tõetruu käitumine iga lubaduse korral. Lõpuks taipasin, et see inimene käitub lihtsalt häbematult. Talle ei loe midagi antud lubadused, ta ehitab kõik valed üles oma madalseisule. Ja siis tuli ta selle oma madalseisuga Saaremaale, paiskas minuni kõik oma mured… Kui julm see oli pärast kõike!

Ühte tean nüüd kindlasti: see tutvus on läbi. Nii pikk valus kogemus oli selle tutvuse hind.

Mida ma iseendast arvan? Et olin äpu oma kannatlikkusega. Mu lugu on hoiatus: ärgu keegi teist kunagi sellise kannatlikkuse ohvriks langegu, see on alandav. Sest selliseid inimesi, nagu see, kes minult raha laenas, leidub alati.

Enda Naaber,

kannatanu