Maakonnas elab enim Andreseid ja Annesid (1)

Tänavu 1. jaanuari seisuga on levinuimad mehenimed Saare maakonnas Andres ja Toomas, naisenimedest aga Anne.



Statistikaameti andmeil kannab nime Andres 227 meessoo esindajat, sama palju on maakonna elanike seas Toomaseid. Nime Anne kannab maakonnas 221 naist.

“Eks see Anne üks andeka naisterahva nimi ole,” heitis nalja Saaremaa ühisgümnaasiumi keskkonnahariduskeskuse juhataja, keemikuharidusega Anne Teigamägi. Tema teada oli nimi Anne tema puhul üsna juhuslik valik. “Vanemad ei teadnud täpselt, millise nime nad mulle panevad ja sain nime ühe Anne-nimelise naise järgi, kes mu isale teel nimepanemisele vastu tuli,” rääkis ta.

Teigamägi ise on oma nimega rahul ja tuttavaid nimekaime on tal mõned ikka. Nii lihtsalt Annesid kui ka neid, kes kannavad liitnime, mille üks osa on Anne.

Maakonna levinumate mehenimede esikümnes on Jürisid ja Reinusid kumbagi 200, Margus on nimeks pandud 195 meesterahvale ja Mati 193-le. Jaane elab siinpool Suurt väina 184 ja Martineid 174. Popimate nimede esikümne üheksandalt kohalt leiab nime Priit (172) ja kümnendalt kohalt nime Aivar (162).

Sirjesid on 173 ja Tiinasid 151. Katrini- ja Tiiu-nimelisi naisi on kumbagi 139. Nimi Ülle on 136 naisterahval ja Külli 124-l. Linda on nimeks pandud 123 naisele. Naisi nimega Anu ja Piret on maakonna elanike seas kumbagi 121.

Eestis oli Andrese-nimelisi 2017. aasta esimese päeva seisuga 6650. See on populaarsuselt 6. mehenimi. Vanim Andres kuulub vanuserühma 85+, noorim kuni nelja-aastaste laste hulka.

Andres on keskmiselt 44 aasta vanune.

Kõige populaarsem on nimi Andres vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 105,27.

Kõige rohkem on Andres nimeks pandud aprillis sündinutele, kokku on neid 627. Andrese nimepäev on 30. november.

Nime Toomas kannab Eestis 1. jaanuari seisuga 5817 meest, see on populaarsuselt 11. mehenimi. Ka vanim Toomas kuulub vanuserühma 85+, noorim aga kuni 4-aastaste poiste hulka. Toomas on keskmiselt 48 aastat vana, kõige levinum on see nimi 50–54-aastaste seas. Toomase nimepäev on 21. detsember.

Statistika näitab, et Anne nime kannab kogu Eesti peale 5201 naist ja vähem kui viis meest. Anne on populaarsuselt 15. naisenimi ja 12 865. mehenimi. Vanim Anne on 85-aastane või vanem, noorim aga kuni nelja-aastane.

Anne on keskmiselt 58 aasta vanune, mediaanvanus on 59. Kõige populaarsem on nimi Anne 70–74-aastaste seas. Anne nimepäev on 26. juuli.