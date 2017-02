Papilloomviirus – kas vaktsineerida või mitte? (1)

Tütarlaste vaktsineerimine emakakaelavähki tekitava papilloomviiruse ehk HPV vastu on kavas lisada uuest aastast riiklikku immuniseerimiskavasse. On neid, kes peavad seda otsust õigeks, ja neid, kes arvavad, et vaktsineerida pole vaja või et see on lausa kahjulik.

Triinu Poopuu, kolme lapse ema Valjalast:

Arvan, et mina laseksin küll oma mõlemad tütred selle viiruse vastu vaktsineerida. Ma olen lasknud oma lastele teha kõik vajalikud vaktsineerimised ega ole ka selle uue vaktsiini vastu, kui see viiruse eemal hoiab.

Anna-Maria Tuuling, tütre ja poja ema Muhust:

Minu jaoks on uudis HPV-vaktsiini kohta järjekordne taustamüra. Kuna mu mõlemad lapsed on vaktsineerimata, siis ei tekita ka see minus mingeid tundeid. Samas tekitab see minus tülgastust…

Kas on vaja massiliselt vaktsineerida tütarlapsi, kes mitte kunagi ei ole emakakaelavähile mitte ligilähedalgi? Kas lihtsam on tegeleda vaktsiinitüsistustega või äärmisel juhul surmaga või elada täisväärtuslikult ja käia regulaarselt naistearstil kontrollis? Iga päev saab kuskilt lugeda, et kellelgi on HPV-vaktsiini tagajärjel midagi juhtunud. Ja nüüd nad elavad oma elu kellegi abil. Või ei ela enam üldse?

Goar Kuldsaar, Kuressaare haigla naistearst:

Mina naistearstina olen väga õnnelik, kui papilloomviiruse vastu vaktsineerimine immuniseerimiskavasse lisatakse. Praegu on emakakaelavähki haigestumus maailmas naiste hulgas teisel kohal. Sama kehtib ka Eesti kohta – siin diagnoositakse igal aastal 150–160 uut haigusjuhtu. Neist osa paraku ka Saaremaal.

Emakakaelavähi sõeluuringut on praegusel tasemel tehtud nüüdseks 15 aastat. Viimasel kolposkoopiateemalisel väljasõiduistungil toodi aga välja, et sõltumata sellest, kui tõhusat tööd on sõeluuringuga tehtud, ei ole emakakaelavähki haigestumus ja suremus Eestis siiski märgatavalt langenud. Samas olukorras on olnud ka teised riigid, ent näiteks Norra on saanud haigestumuse ja suremuse protsendi palju madalamale tänu sellele, et papilloomviiruse vastu vaktsineerimine kuulub vaktsineerimisprogrammi. Samuti on see nii Austraalias, kus vaktsineeritakse mitte ainult 12-aastaseid tüdrukuid, vaid ka poisse.

Vaktsineerimisvastased väidavad, et vaktsiin võib tekitada küll autismi, hulgiskleroosi, küll Guillain-Barré sündroomi.

Iga uue asja müügile tulekuga on alati nii, et leidub kahtlejaid ja vastusõdijaid. Pika aja jooksul tehtud uuringud näitavad aga, et vaktsineerimine ei ole vastunäidustatud immuunhaiguste ega antibiootilise ravi korral. Ainukesed vastunäidustused on need, kui inimene on vaktsiini toimeainete või abiainete suhtes allergiline, või siis, kui tal on tõsine palavikuga kulgev haigus.

Mis on vaktsineerimine – nõrgestatud haigustekitaja viimine organismi. Vaktsiin ise organismis haigust ei tekita, aga tekitab seal antikehad. Kui see noor inimene puutub tulevikus viirusega kokku, tõrjuvad antikehad viiruse eemale, ei lase sel toimida nahal ega limaskestadel.

Ja miks vaktsineerida just 12-aastaseid tüdrukuid – minu arvates peaks vaktsineerima ka 12-aastaseid poisse – nad on alles nn puhtad lehed.

Varro Vooglaiult, kes leiab, et papilloomviiruse eest kaitseb tüdrukuid mitte vaktsiin, vaid vastutustundlik käitumine, küsin: kui inimesega koos olla, kas talle on näkku kirjutatud, et ta on papilloomviiruse kandja? Mina leian, et vaktsineerimise vastu olemine ja arvamus, et tüdrukud peaksid hoopis ettevaatlikumad olema, on lühinägelik ja rumal.

Vahur Valvere, Põhja-Eesti regionaalhaigla onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku saarlasest juhataja, vähiliidu nõukogu esimees:

Mina isiklikult ja vähiliit leiame, et see on positiivne otsus. See on argumenteeritud otsus, mis põhineb teadusuuringutel. Vaktsiinide toime on emakakaelavähi ja ka emakakaela healoomuliste muutuste ennetamisel tõestatud. Vaatamata sellele, et meil tehakse juba üle kümne aasta PAP-testil põhinevat emakakaela sõeluuringut, Eestis haigestumus emakakaelavähki ja ka suremus kahjuks mitte ei lange, vaid tõuseb. See on probleem. Kui saame HPV põhjustatud emakakaelavähki vaktsineerimisega vältida või vähemalt selle teket edasi lükata, on suurepärane, et riik selle jaoks raha leiab. Paljudes riikides, nende hulgas Põhjamaades, HPV vastu vaktsineeritakse.

Kõik vaktsineerimised on vabatahtlikud, vägisi seda ei tehta.