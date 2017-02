Vabaduse lõhn ja elu paradiisis (1)

“Kas see Eesti, kus elame, on see, millest olen unistanud? Ja milline oleks see maa, kui me poleks oma vabadust tagasi saanud?” mõtiskles kodumaa sünnipäeva eel Leisi Lapikoja perenaine, ettevõtja Maire Forsel.

Lapsena ma teadsin, et kusagil on teistmoodi. Me saime Rootsi sugulastelt pakke ja need lõhnasid vabaduse järele. Mäletan, kuidas kord pikisilmi ootasime, et ema juba postkontorist koju jõuaks ja oh seda rõõmu, kui ta siis, pakk kaenlas, lõpuks tuli.

Kord saime kaksikõega talvesaapad ja tibukollased joped – need saapad lõhnasid kommide järele ning joped olid ilusad ja pehmed nagu ime. Panime need õhtul voodi ette, et kohe, kui ärkame, saaksime neid näha ja katsuda – nii uskumatult ilusad tundusid need. Nõukaajal käidi ju villastes mantlites ja Kommunaari saabastega, need olid rasked ja kohmakad ning tumedates värvides. Ja neil polnud vabaduse lõhna.

Kuna meie emapoolne suguvõsa elas Rootsis, kuulsime lastena sageli, et kui suureks saame, siis läheme rootslasele mehele ja pääseme siit vanglast. Nii rääkis meile ema, kes oli saatuse tahtel oma perest üksi siia suletud riiki maha jäänud. Tema nägemuses oli Rootsi paradiis. Ta vist ei uskunud, et me üldse kunagi võiksime vabaks saada, kuigi kuulas igal õhtul Ameerika Häält ja Vaba Euroopat. Raadiost tulev vali vilin, mille tagant ema püüdis eestikeelsest jutust aru saada, on üks minu lapsepõlveõhtute helisid.

Ajalugu ja vene keel olid koolis mulle kõige raskemad. Mul oli kombeks ajalugu valju häälega õppida. Mäletan, kuidas ema käis seda kuulates mööda tuba ja korrutas: “No küll ikka valetavad lastele, no küll ikka valetavad!”

Pole siis ime, et see aine mulle raske tundus: katsu sa vägisi õppida midagi, millest tead, et see ei vastagi tõele. Ja pidevad hinnangud millelegi, mida ema nimetas üldise nimetusega “vene värk”, ei tekitanud just kõige suuremat soovi vene keelt õppida.

Nii kasvasin teadmisega, et kusagil on vabadus ja vabadus tähendab, et elatakse paradiisis.

Esimest korda sain Rootsi sõita umbes aasta enne Eesti vabaks saamist. Üks hetk sellest reisist on eriti teravalt meeles – hetk, mil esimest korda astusin sisse toidupoe uksest. Seisatasin seal uste vahel ja klomp tõusis kurku – ehmatus maast laeni kaupa täis riiuleid nähes oli lihtsalt nii suur. Ma ei uskunud oma silmi. Ja nutt tuli peale, kui mõtlesin seal seistes oma kahele väikesele tütrele, kes olid mind koju ootama jäänud. Vaatasin kõrgeid puuviljamägesid ja mul hakkas oma lastest nii kahju – et ma neile mitte kunagi värskeid puuvilju osta ei saa.

Nüüd tagantjärele tean, et see oli üks väiksemat sorti toidupood, pigem selline, nagu meil täna on siin väikeses Leisi alevikus. Ja ometi ma mõtlesin tookord seal Rootsis, et kes küll kogu selle toidu ära jõuab osta. Kontrast pildiga meie toidupoodides oli lihtsalt hoomamatult suur.

Oma esimestest Rootsi reisidest mäletan ka vaimustust, kui nägin pisikesi pereettevõtteid – meil ju siin midagi sellist ei olnud. Mäletan üht pisikest raamatupidamisfirmat, mis asus ühe talu kõrvalhoones. Kontoriruumi, kus laudadel olid arvutid ja kuhu tulid päeval inimesed tööle. Et kellegi kodus metsade ja põldude keskel on selline ettevõte, tundus täielik müstika. Astud aga koduuksest hommikul oma kõrvalhoonesse ja seal ongi su töökoht, päris sinu enda ettevõte. Mõtlen vahel sellele, kui hommikul uksest välja astun ja lapikotta lähen.

Mõtlen, et nüüd on minul täpselt samamoodi. Mul on oma kodu, oma ettevõte, meie aleviku poed on maast laeni kaupa täis ja mul on vabadus teha, mida hing ihkab. Minna, kuhu iganes soovin, ja teha, mida iganes tahan. Ja ma saan aru, et nüüd ma elangi paradiisis, ilma et oleksin pidanud rootslasele mehele minema. Jah, sellisest Eestist ma unistasingi!

Facebooki postitus