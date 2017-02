Avaliku arvamuse uuring: Suurem osa eurooplasi pooldab moslemite sisserände piiramist

Suurbritannias tegutseva uurimisinstituudi Chatham House eksperdid küsitlesid 10 000 inimest Euroopas ja selgus, et paljud neist pooldavad moslemite sissesõidu piiramist.

Donald Trumpi üks esimesi korraldusi kehtestada sisserännukeeld seitsme islamiriigi kodanikele kutsus kogu maailmas esile terava kriitika. Kohe pärast seda, kui Valge Maja peremees oli vastava dokumendi allkirjastanud, toimusid nii USA-s kui ka Euroopas massilised protestimeeleavaldused. Euroopa Liidu suurlinnades tulid tänavatele näiteks Berliini, Londoni, Pariisi, Lissaboni, Rooma ja Brüsseli elanikud.

Samas selgus aga Londonis asuva uurimisinstituudi Chatham House arvamusuuringust, et ka Euroopas pooldab suur osa elanikkonnast islamiusuliste sisserände piiramist.

Juba enne seda, kui president Trump oli allkirjastanud oma skandaalse korralduse, olid eksperdid küsitlenud Euroopa Liidu erinevates riikides ligi 10 000 inimest. Nad pidid vastama küsimusele: “Kas islamiriikidest pärit inimeste sisserändele tuleks kehtestada piirangud?” Jaatavalt vastas sellele küsimusele keskmiselt 55 protsenti küsitletuist.

Esirinnas on Poola

Küsitluses osalesid Belgia, Saksamaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Austria, Suurbritannia, Ungari ja Poola elanikud. Mõnes neist riikidest – näiteks Prantsusmaal, Belgias ja Suurbritannias – on islamiusuliste osakaal rahvastikus juba praegu üpriski suur. Mõnes aga, näiteks Poolas ja Ungaris, neid praktiliselt ei olegi.

Need erinevused ei kajastunud aga moslemeid puudutava küsitluse tulemustes: riikide seas, kus Chatham House’i esitatud küsimusele vastas suur osa jaatavalt, olid ka need riigid, kus moslemite osakaal on praegu veel väga väike.

Euroopa kõige moslemivaenulikum riik tundub olevat Poola. Seal pooldas 71 protsenti küsitletuist moslemite sisserände piiramist. Poolale järgnesid Austria, Ungari, Belgia ja Prantsusmaa.

Mis on aga märkimisväärne, peaaegu kõik riigid, kus küsitlusele vastanud olid moslemite piiramatu sisserände vastu, on juba praegu kas rändekriisi keskpunktis või on neid viimastel aastatel tabanud mõni suurem terroriakt, mille on toime pannud islamimaadest pärit usufanaatikud. Erand on siin vaid Poola.

Ja veel üks järeldus: kõigis moslemivastastes riikides on tugeval positsioonil parempopulistlikud erakonnad, mõnes riigis on aga parempopulistid koguni valitsuses. Kõige moslemisõbralikumad inimesed elavad Hispaanias. Seal arvas vaid 41 protsenti küsitletuist, et islamiusuliste sisserännet tuleks järsult piirata…

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.