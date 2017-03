“Ilmselt oleksime vahele jäänud nii või teisiti.” Trikoloori heiskamine viis vangimajja (1)

Saaremaa poiss Olev Tiitson oli üks neljast noormehest, kes 37 aastat tagasi Eesti Vabariigi aastapäeval Tartus Toomemäel sinimustvalge rahvuslipu heiskas. Sama päeva õhtuks istus ta koos kaaslastega juba arestikambris. Vaba mehena nägi ta päikest alles poolteist aastat hiljem.



24. veebruaril 1980 säras ärkava Tartu kohal imeilus päikeseline talvehommik. Tavapäraseid tööle ruttajaid tänavatel ei olnud, kuna tegu oli pühapäevaga, küll aga hakkasid inimesed liikuma valimisjaoskondade poole. Toimusid Eesti NSV ülemnõukogu ja kohalike nõukogude rahvasaadikute valimised.

Trikoloor päikeselise Taaralinna kohal



Miilitsa- ja julgeolekumeestel seisis ees täistööpäev. Ennekõike sellepärast, et tegu oli daatumiga, mille puhul kippusid erinevad natsionalistlikult meelestatud tegelased järjekindlalt korda saatma selgelt nõukogudevastaseid või siis ülimalt kaheldava sisuga tempe, mida oli raske sobitada nõukogulike kõlblusnormide raamidesse. Näiteks käisid punaarmee vastu sõdinud Julius Kuperjanovi haual küünlaid süütamas.

Valmisolekule vaatamata tabas organeid paras šokk, kui tuli teade, et Toomemäel toomkiriku müüril lehvib sinimustvalge lipp. Ja mitte miski väike plaguke, vaid ikka korralik, poolteist korda kolm meetrit suur trikoloor.

Läks üsna mitu tundi, enne kui võimumehed kolme-neljameetrise laua külge kinnitatud lipu lõpuks maha võtsid. Võimalik, et neid takistas liigselt kiirustamast kartus, et lipu ümbrus võib olla mineeritud.

Sama päeva õhtuks olid neli aktsiooni korraldanud Tallinna polütehnikumi diplomandi, nende hulgas ka 19-aastane Astest pärit Olev Tiitson miilitsajaoskonna arestikambris.

Pärast aastatepikkust mandrielu Saaremaale tagasi kolinud Tiitson on nõus 37 aasta taguseid sündmusi meenutama, kuid mitte kõiki.

Oma isamaalise ja rahvusliku meele sai mees kodust. Vanaisa juures Ratlas peeti tema sõnul alati jõule ja lauldi isamaalisi laule. Aga kui ta Tallinna tehnikumi siirdus, võttis teda vastu hoopis teistsugune maailm.

Olümpiamängud Tallinnas andsid tõuke



Olud olid rusuvad, üha sagedamini nõuti teenindussfääris, et govorite po russki, lehed olid täis kiidulaulu parteile ja nõukogude valitsusele, mõnel päeval oli lehes Brežnevi nimi kolmkümmend, mõnel päeval nelikümmend korda.

Tartu lipuheiskamise ajendiks oli Tiitsoni sõnul aga Moskva olümpiamängude purjeregati korraldamine Tallinna linnas. Olümpiaharta nimelt keelab mängude pidamise okupeeritud territooriumil, mida Eesti sel ajal jätkuvalt ju oli. Seetõttu oli tema tehnikumiaegsesse sõpruskonda kuulunud noortele patriootidele vastuvõetamatu ka mängudega seotud taristu hoogne kerkimine Tallinnas.

“Kui Ameerika ei oleks mänge boikoteerinud, siis kuidas ta oleks saatnud oma sportlased võistlema riiki, mis on okupeeritud?” küsib Tiitson retooriliselt. “Tahtsime näidata, et kõik ei ole sellega nii väga nõus ega kiida, küll on tore, et meil on olümpiamängud ja meid okupeeriti,” lisab ta.

Paraku midagi konkreetset ette ei võetud ja mõte jäi mõneks ajaks soiku. Samas kasvas üks idee üle teiseks. Lipu lugu tekkis sellest, et 24. veebruaril, täpselt vabariigi aastapäeval, toimusid Eestis järjekordsed ülemnõukogu ja kohalike nõukogude valimised. See oli noorte vihaste meeste jaoks nagu Eesti Vabariigi ja ajaloo mõnitamine…

