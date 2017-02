FC Kuressaare läheb esiliiga hooajale vastu enesekindlalt

Aastase eemaloleku järel taas Eesti meeste jalgpallimeistrivõistluste esiliigasse tõusnud FC Kuressaare teeb avalöögi 2. märtsil Kuressaare kunstmuruväljakul, kui võõrustatakse eelmisel hooajal Premium liigas mänginud Rakvere JK Tarvase meeskonda.



Pärast pühapäeval Tallinnas EJL-i jalgpallihallis viimases hooaja-eelses kontrollkohtumises saadud 2 : 1 võitu Kohtla-Järve JK Järve üle, võis FC Kuressaare peatreeneri kohusetäitja Sander Viira tõdeda, et meeskond on neljapäeval algavateks meistrivõistlusteks valmis.

“Peab olema,” ütles ta. “Tulemused on olnud normaalsed, sest taliturniirilt saime kolm võitu ja tegime kaks viiki. Aga eks neljapäeval Rakvere Tarvase vastu mängides saame täpselt teada.”

Eesmärk püsima jääda



Sander Viira seab meeskonnale peamiseks eesmärgiks liigas end kinnitada ja kõigiga võrdsel tasemel mängimise. Tema hinnangul on tase ja konkurents tugev ning liiga koosseis väga ühtlane.

“Meiega koos esiliigasse tõusnud FC Elvat ja Tartu FC Welcot tahaks kindlasti edestada, ning mõnda meeskonda veel,” tunnistas Viira. “Aga ka meeste emotsioon võiks väljakul ja riietusruumis olla sama, mis eelmisel aastal. Loodan, et meeleolu tasemetõusuga pingelisemaks ei muutu.”

Sander Viira märkis, et igasuguseid prognoose on muidugi keeruline teha, kuid ta pakub siiski, et Premium liiga meeskondade duublid peaksid olema veidi tugevamad. “Duublitel on satsis palju poolproffe mehi, kes tihedamalt harjutavad, ja kui nädalas on mitu mängu, on neil kindlasti eelis,” leidis ta.

“Samas peaks konkurents liigas tihe tulema ja mängud tasavägised. Rakverel on Premium liigast hea kogemus all, Kalevil on ambitsiooni, Santose noored on ka oskusi juurde saanud ja Maardul on palju hea kvaliteediga mängumehi.”

Sander Viira peab üheks favoriidiks siiski Rakveret, kuigi nende võimalusi on keeruline ennustada. Saarlaste lootsi hinnangul on Tarvase mehed konkurentidest kindlasti füüsiliselt üle, aga otsustavaks võib saada see, kuidas nad eelmisel aastal Premium liigas saadud kaotustest üle on saanud.

“Treener on neil kogemustega ja oskab meeskonna kindlasti vajalikule tasemele viia. Seepärast ei saa välistada, et nad teevadki tänavu Viljandi Tulevikku ja võidavad ka liiga ära,” pakkus Viira.

Võinuks paremini

Samas tõdes Sander Viira, et ettevalmistus ei ole kõige paremini sujunud. “Vigastused on seganud ja trennis võiks rohkem rahvast olla,” lausus ta.

Esiliigas mängivad 2017. aastal Rakvere JK Tarvas, Tallinna FC Flora U21, FCI Tallinn U21, Maardu Linnameeskond, Tallinna FC Levadia U21, Tartu FC Santos, JK Tallinna Kalev, FC Kuressaare, FC Elva ja Tartu JK

Welco.