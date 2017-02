JUHTKIRI: Hõissa, meil on vastlad!

Meie saartel on lumised vastlad pehmete talvede tõttu pigem erand kui reegel. Nüüd korraks sai maa küll üle tüki aja taas valgeks, aga sellise vesise ilmaga on täna liulaskjaid vist tunduvalt vähem kui oleks tahedamal talvepäeval. Mõned ehk siiski, lapsed vähemasti. Tõsi, vaevalt et keegi neist liugu lastes linade kasvu ergutamisele mõtleb.

Kindlasti leidub meie seas neid, kelle jaoks on vastlad ennekõike kristliku tähendusega päev: algab ju pärast seda suur paast.

Suurema osa eestlaste jaoks on aga vastlad päev, mil süüakse kui mitte oa- ja hernesuppi, siis rammusaid kooremütsikesega vastlakukleid kindlasti. Tõsi, viimaseid on maiasmokad kauplustest-kohvikutest osta saanud juba paar nädalat. Kuklimüümise ja -söömise tippaeg on muidugi vastlapäev. Neid pannakse Saaremaal täna nahka tuhandetes.