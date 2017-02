Kalev/Cramo mängib veerandfinaali Kuressaares

1. märtsil toimub Kuressaare spordikeskuses korvpalli Triobeti Balti liiga esimene veerandfinaalkohtumine, mille osapooled on BC Kalev/Cramo ja Riia Barons kvartals.



Saaremaa spordikooli direktor Mati Mäetalu ütles, et viimati sai Kuressaares tippkorvpalli näha 2015. aasta lõpus, kui spordikeskuses toimusid Eesti karikafinaalid. Tollane turniir näitas rahvast täitunud tribüünidega, et korvpall on Saaremaal populaarne ala. Sellest ajendatuna hakati juba eelmise aasta sügisel uurima võimalusi mõne Eesti meistriliiga või Balti liiga mängu siiatoomiseks.

“Nüüd on kuudepikkune sihikindel asjaajamine vilja kandnud ning tippkorvpall on taas Kuressaarde saabumas. Kutsun kõiki huvilisi mängu vaatama ja loodame, et vastasseis saab olema veerandfinaali vääriline,” sõnas Mäetalu.