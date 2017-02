KK Saare Slaiders alustas Tallinna kossuliigas play-off’idega

Tallinna kossuliigas on hooaeg jõudnud otsustavate pallilahinguteni. Alagrupimängud on seljataga ja edasi minnakse play-off-mängudega, kuhu pääses 32 edukamat meeskonda. Nende hulgas jätkab võitlust kõrgete kohtade nimel ka Tallinna saarlastest moodustatud võistkond KK Saare Slaiders.



Varem valdavalt nii Eesti esi- kui ka teises liigas pallinud mängijatest, kes kõik on korvpalli algteadmised saanud Saaremaa spordiklubis Vesse, koosnev võistkond suutis Spalding divisjonis alagrupiturniiriga välja võidelda 16. asetuse.

Meeskonna eestvedaja ja hing on pikaaegse esiliiga kogemusega keskmängija Ats Pildre, kelle sõnul küpses idee selline meeskond moodustada juba ammu, aga oli vaja lihtsalt meest, kes organiseerimise enda peale võtaks. “Otsustasin suvel asja käsile võtta, helistasin kõik mehed eraldi läbi, tagasiside oli positiivne ja nii me mängima hakkasime,” rääkis keskmängija.

Alagrupiturniiril suudeti võidukalt lõpetada 8 mängu 13-st, mis andis 14 võistkonna seas kuuenda koha. Pildre arvates jättis tulemusele negatiivse jälje hooaja alguse rabe mäng.

“Kuigi kõik võistkonnaliikmed olid omavahel tuttavad juba varem ja siin-seal ka koos korvpalli mänginud, siis ühes vormis sobiva mängujoonise leidmine võttis aega,” ütles ta, lisades, et see tõi kaasa mitmeid valusaid kaotusi hooaja alguses.

Tabeli lõppseisu vaadates oleks ühe lisavõidu saavutamine andnud play-off’iks tunduvalt parema asetuse. Möödunud nädalal alguse saanud play-off-turniiri esimeses mängus suutis Slaiders võidu võtta kolmepunktilise paremusega meeskond Aexpo/Estravan vastu. Selles mängus valmistas võitjatele palju peavalu 15 punkti visanud Reigo Päkk, kes on saarlastest korvpallihuvilistele tuntud 2012/2013 hooajast, mil ta esindas Kuressaare SWE-7 värve Eesti meistrivõistluste esiliigas.

Kossuliiga turniirisüsteem näeb ette, et järgmisesse play-off-ringi pääsenu selgub kahe mängu punktide summaarse liitmise teel, seega algab teises mängus kõik sisuliselt nullist.

Võistkonna “kaitsespetsi” Taavi Ilmjärve hinnangul ootab kordusmängus ees äärmiselt võitluslik kohtumine, kuna edasipääs sõltub vaid paarist punktist. Otsustav kohtumine peetakse kolmapäeva õhtul kell 20.45 Slaidersi kodusaalis Järveküla spordihallis. Edasipääsu korral võõrustab saarlasi suure tõenäosusega juba põhiturniiri võitja A. Le Coq.

Alagrupiturniiril olid KK Saare Slaidersi edukamad korvikütid Mikko Laugen (keskmiselt 12 punkti mängus) ja Martin Haug (13,4). Alagrupiturniiri viimastes mängudes andis meeskonnale lisakäigu ajateenistusest naasnud välkkiire mängujuht Siim Pildre. Võistkond loodab, et mängukindluse leiab ka tagamängija Karel Miil, kes naasis terve hooaja kestnud hüppeliigese vigastuse tõttu alles alagrupiturniiri viimases mängus. Lisaks on praegu tervisega probleeme Karel Keskülal ja Mihkel Möldril.

Kapten Ats Pildre hinnangul on KK Saare Slaidersi tugevuseks ühtlane tase, mida kinnitab ka viimase mängu protokoll, mille alusel said käe valgeks kõik võistkonna mängijad, aga samas kahekohalist punktisummat ei visanud keegi. Edukamad olid Holger Part (9 p), Mikko Laugen (9 p) ja Karli Saar (7 p ja kümned lauapallid). Suure töö tegid ära ka vahetusmeeste pingilt sekkunud Tauri Arnus ja Joonas Kaljumäe. Võistkonna nimekirjas on lisaks eelpool nimetatuile veel Kaarel Kruusmägi, Ardo Hiiuväin ja Andre Paiste. Saarlaste osalemise Tallinna kossuliigas tegid võimalikuks toetajad Estlant OÜ ja O3 Inseneribüroo OÜ.

KK Saare Slaiders