Kuklirallil läheb loosi tuhandeid suutäisi

Viimase ööpäeva palehigis töötanud Saaremaa pagarmeistrid paiskavad täna magusasõprade ette kümneid tuhandeid vastlakukleid.



OÜ Saare Leib juhataja Janar Vaima ütles, et tööstus läheb vastlapäevale vastu töiselt. “Täpseid arve ei ole veel kokku löödud, aga läheb enam-vähem samamoodi nagu eelmisel aastal,” sõnas ta. Mullu küpsetas Saare Leib vastlate ajal üle 30 000 kukli.

Vaima sõnul tellitakse palju kukleid otse tehasest, kuna Kuressaare kaubanduses leiab neid ainult Selverist. “Sel aastal müüme rohkem mandril, sest sealsed inimesed on avastanud Saaremaa maitsvad kuklid. Prismades ja Selverites on need täitsa saadaval,” sõnas ta ja lisas, et täna on Saare Leib värskete naturaalse vahukoorega kaunistatud kuklitega kohal ka Auriga keskuses.

Saaremaa tarbijate ühistu tootmistsehh, mis müüb pagaritoodangut Saare Pagari märgi all, saatis eile müüki 5000 vastlakuklit, tänaseks on tellitud umbes 10 000 vastlakuklit, neist 654 ilma vahukooreta.

“See on üks tore päev aastas, kus just pagaritel on palju tööd ja sellele rohkem tähelepanu pööratakse,” sõnas STÜ tootmistsehhi juhataja Õile Aavik. Ta märkis, et vastlapäeva varahommikul on nii nagu mullugi tootmistsehhis abiks ka ühistu kontoritöötajad. Ikka selleks, et üüratu kogus kukleid kaupluste avamise ajaks korralikult vahukoore ja keedisega kaunistatud saaks.

Kuressaare Vanalinna kondiitriäri küpsetab tänaseks paar tuhat vastlakuklit. Äri omanik Ants Ilmjärv ütles, et see on tavapärane kogus, kuna elanike arv ei ole meil suuremaks läinud, pigem vähenenud, aga kukleid rohkem sööma vaevalt hakatakse.

Kuressaares Turu tänaval pagaritöökoda pidav Helina Mäekivi kinnitas, et tema töökas tiim on kukliralliks valmis. Uksed on kella 7.30-st avatud ja kuklid värsked. “Teeme ühte ja ainsat kuklit –see on klassikaline vastlakukkel naturaalse vahukoorega,” ütles ta. Tellimusi pagarikojal jätkub ning ahjust tuleb kukleid sadades. “Müüme otse töökojast, kaubandusvõrku meie toode ei lähe,” täpsustas Mäekivi.