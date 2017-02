Põlenud pesula omanik: ma pole maksupettur! (1)

Kuressaares põlenud autopesula omanikul jäi äritegevusest Võrumaal maha kümnetesse tuhandetesse eurodesse ulatuv riigimaksuvõlg.

Maksu- ja tolliamet (MTA) kahtlustab, et Armin Pokk kahjustas Võrus asuva ettevõtte OÜ Genet Air esindajana oma firmat, mistõttu sellel polnud enam raha riigimaksude tasumiseks. Eelmise aasta septembrini Pokile kuulunud OÜ-l Genet Air on eilse seisuga 42 489 eurot maksuvõlga ja sellele arvestatud lisaks 3879 eurot intresse. Põhiliselt käibemaksuvõlg tekkis alates 10. veebruarist 2016.

MTA heidab ette, et jaanuarist kuni septembrini, mil maksuvõlg tekkis, on firma arvelt välja võetud 209 korral kokku 128 445 eurot sularaha. Lisaks on arvelduskonto väljavõttelt näha, et Genet Air OÜ on teinud ülekandeid oma juhatuse liikme isiklikule kontole 2016. aasta augustikuus summas 34 000 selgitusega “kassasse”.

“Arvestades järjepidevat sularaha väljavõtmist summavahemikus 30–750 eurot, kusjuures 750 euro suuruseid sularaha väljavõtmisi on toimunud ühe päeva sees korduvalt ja kokku terve perioodi jooksul 157 korral, on maksuhalduril põhjendatud kahtlus, et A. P. poolt äriühingu kontolt sularahas väljavõetud summal 128 445 eurot puudub seos Genet Air OÜ ettevõtlusega,” leiab maksuamet.

Et maksuvõlgu kätte saada, küsis maksuamet kohtult loa seada kohtulik hüpoteek Pokile kuuluvale viiele kinnistule Saaremaal. Selle loa kohus ka andis.

Armin Pokk ütles Saarte Häälele, et tegemist oli rappa jooksnud ventilatsiooniäriga, mille ta maha müüs, ning maksevõlg tekkinud uuel omanikul. Samuti ei ole teise firma kehv seis seotud Kuressaares veebruari alguses maha põlenud Rehviroko autopesulaga.

Pokk meenutas, et lugu sai alguse juba kaks aastat tagasi ning pidev seletamine viis tema sõnul lõpuks arusaamani, et tekkinud olukorras süüdlast tegelikult ei olegi.

“See on näide sellest, kuidas riik vaiba jalge alt tõmbab ning OÜ-de elu talumatuks teeb. Maksuhaldur saab teha mingeid järeldusi “oma kogemuse”, mitte reaalsete tõendite põhjal,” lausus Pokk.

Ärimees kahtlustab, et temaga üritatakse saavutada kokkulepet lootuses, et hirm kohtu ees paneb ta taganema ja süüdistusi omaks võtma.

“Viimane kohtuvaidlus kestis kuus aastat ning lõppes minu võiduga. Ma tean, kus mul on õigus ja põhjust võidelda, ning olen valmis seda kasvõi uuesti läbi tegema,” kinnitas Pokk.

Rehviroko pani püsti rehvivahetustelgi



Rehviroko autopesula põlengus hävinud rehvide omanikud võivad kergendusega hingata – eile jõudsid uued rehvid kohale ning pandi püsti telk, kus rehve vahetama hakatakse.

“Nüüd on pinge õnneks maas,” ütles pesula juhatuse liige Armin Pokk eile. “Saan nüüd viimaks tõesti öelda, et neli alust rehve on käes ning inimesed, kelle rehvid tules hävisid, saavad oma autole 1. märtsiks uued rehvid ilusti alla. Enne ei julgenud hõisata, kui need reaalselt kohal on.”

Angaaris olid hoiul ligi 50 inimese autorehvid, mis hävisid koos kõige muuga aasta alguses toimunud põlengus. Omanik lubas klientidele nende vara hüvitada ja ise hoolt kanda, et kõikidel autodel saaksid rehvid õigeaegselt vahetatud.