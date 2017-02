Politsei jagas kommi (1)

Politsei kontrollis eile üle Eesti sõidukijuhtide kainust. Seekord jagati kõigile eeskujulikele liiklejatele tänutäheks kommi. Saaremaal ühtki promillinäitu ei tuvastatud ning suu said magusaks kõik, keda reidi käigus kontrolliti.



Kuressaare politseijaoskonna patrulltalituse juht Matis Sikk sõnas, et eile kontrolliti Saaremaal 326 juhi kainust ja mitte ühelgi ei avastatud alkoholi tarbimise tunnuseid. “Hea meel on tõdeda, et kõik juhid, kellega politsei eile kokku puutus, olid kained. Neile turvalist liiklust väärtustavatele sõidukijuhtidele andsime preemiaks kommi.” Tema sõnul kulus politseinikel kompvekke umbes poolteist kilo.