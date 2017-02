Reisija kiidab bussijuhti heateo eest (1)

Eelmisel nädalal räägiti uudistes heasüdamlikust Põlva bussijuhist, kes toimetas koju oma peatusest mööda sõitnud koolilapse. Toredaid bussijuhte, kes inimesi hätta ei jäta, jagub ka Saaremaal.



Üle-eelmisel nädalal kiirustas Silly Jaanus mööda Kuressaare tänavaid bussijaama poole, peas ketramas unelmad eesootavast Itaalia reisist. Alles Sarbussi bussis avastas ta järsku, et mobiiltelefon, ilma milleta pole elu tänapäeval enam mõeldav, on koju jäänud.

“Läksin bussi ja hakkasin vaatama, kus mu telefonilaadija on. Siis avastasin, et pole laadijat ega telefoni!” rääkis Silly. “Mainisin ühele kaasreisijale, et kae pilti – sõidan Itaaliasse ja telefon jäi maha. Ta soovitas mul oma murest bussijuhile rääkida.” Bussijuhi poole julgustasid Sillyt pöörduma ka teised reisijad.

“Viimaks ütlesingi siis, et mul selline jama. Bussijuht küsis pikemalt mõtlemata, kus ma elan, ning sõitsime siis bussijaamast pargi äärde, et ma oma kraami kodust ära tooksin,” rääkis Silly.

“Kaasreisijad olid kõik seda meelt, et kuhu sa ilma telefonita lähed, ning olid igati nõus väikese kõrvalepõike tegema. Bussijuhile viisin pärast kommikarbi,” rääkis tänulik reisija, kelle sõnul võiks bussijuht Priit Kaldi käitumist naljatamisi aasta heateoks nimetada.

Bussijuhtide vastutulelikkus tegi südame soojaks



Veebruari alguses postitas tänulik Põlva ema sotsiaalmeediasse tänuavalduse GoBusi bussijuhile, kes toimetas koju esimese klassi lapse, vahendas Delfi. Laps oli kodupeatusest mööda sõitnud ja helistas isale, kes pidi talle järgmisse peatusse vastu tulema. Kuna õues oli käre külm, keeras bussijuht otsa ringi ja sõidutas lapse koju. Südantsoojendav lugu toredast bussijuhist levis meedias kulutulena, pälvides suurt heakskiitu ja tunnustust.

Saarlane Ülle jagas Delfi vahendusel lugu, mis tal lapsepõlvest meeles. “Olin 1.–2. klassi õpilane ja õhtul kell 18.11 kodu poole teel. Mäletan hästi seda kellaaega, sest Mustjala bussipeatust läbis üksainus buss,” meenutas Ülle. Ükskord jäi koolitüdruk bussis magama ja ärkas mitu kilomeetrit oma peatusest kaugemal, väljas oli pime ja mets ümberringi. “Siis saabus see hetk, kui sain bussijuhile aitäh öelda. Ta ei keeranud bussi ringi, vaid sõitis suure liinibussiga tagurpidi mööda kitsast kruusateed minu peatuseni,” kirjutas Ülle, tänades tagantjärele nii bussijuhti kui ka õpetaja Martat, kes oli ta sügavast unest üles ajanud.

Nõukogudeaja lõpust meenutati Saaremaa juhtumit, kui bussijuht näruse ilma ja libeda tee tõttu sõidutas vanainimese, kes elas bussipeatusest ligi kilomeetri kaugusel, otse koju. Küsinud teistelt sõitjatelt luba, pakkunud lahke bussijuht vanurile võimaluse ohutumalt koju saada.