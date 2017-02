Saarlane aitas politseil põgenenud pätti tabada

Vapper kodanik, Salmelt pärit Meelis Ränk ei pidanud paljuks jooksu pääsenud kurjategijat taga ajanud politseinikule appi tõtata ning talle küüti pakkuda.



Intsident juhtus ülemöödunud nädalal Tallinnas Tartu maanteel Maxima kaupluse ees, vahendas Postimees. Meelise sõnul avaldas pätt politseile tugevat vastupanu ja oli agressiivne. “See bandiit polnud ilmselgelt nõus, et ta sealt ära viiakse. Ma ei tea, kui kõvasti, aga nägin kaugelt, et ta virutas ka ühele politseinikule. Kähmlus oli päris agressiivne, kuid kuidagi vabanes ta politsei haardest ja pani jooksu,” meenutas Meelis.

Saarlase sõnul lippas putku pääsenud mees tema auto nina eest läbi. Kuna politseiauto liikuma ei pääsenud, asusid korrakaitsjad pagejat jälitama jalgsi. Meelis mõelnud esialgu, et sõidab pätile lihtsalt järele, et kui too kuskile hoovi peaks peituma, saab ta kohe politseisse helistada.

Siis aga tekkis tal hoopis mõte võtta pätti jalgsi jälitav korrakaitsja oma auto peale. “Kuna üks politseinik sörkis ja rääkis raadioga, et mis tänaval ta on ja mis toimub, siis tegin akna lahti, et hüpaku peale ja sõidame järele,” rääkis ta tagaajamisest. Põgeneja tabamisel oli abiks veel teinegi, Meelise ees sõitnud tubli kodanik, kes oma autoga päti tee õige pea tõkestas, nii et neile jõudsid järele ka saarlane ühes politseinikuga.

Saarlase sõnul ajendas teda politseid aitama mõte, et mida ta teeks juhul, kui inimene, keda löödi, oleks ta oma sõber, vend või õde. “Ma ei oleks teda ju minema lasknud,” sõnas saarlane.