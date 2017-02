JUHTKIRI: Karavan läheb ikka edasi?

Sõmera Kodu sulgemise plaan on jätkuvalt kuum teema. Ministeerium raiub kui rauda, et otsus on tehtud ning “nurga taga ja metsas” asuv erihooldekodu suletakse niikuinii. Mis sest, et vähemalt Saare maakonnas kõlavad sulgemise vastaste hääled palju kõvemini kui selle pooldajate omad.

Paari nädala eest pärisid minister Kaia Ivalt Sõmera Kodu sulgemise kohta aru riigikogu 11 reformierakondlasest saadikut. Nüüd pöördus kirjaga oma ministri poole SDE-sse kuuluv Hannes Hanso. Saaremaalt parlamenti valitud mees tõdes, et maakonna inimesi pole erihooldekodu tulevikuga seotud plaanidest teavitatud ega aruteludesse kaasatud. On lihtsalt seatud fakti ette.

Ajal, mil aina rõhutatakse, kui tähtis on regionaalpoliitika seisukohalt see, et elu (sealhulgas töökohad) säiliks ka väljaspool suuremaid keskusi, kavandatakse tegudes – vähemalt Sõmera näitel – sootuks vastupidist.

Näib, et üksmeelt erihoolekande tuleviku osas pole ka koalitsiooni sees.