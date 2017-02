Kultuuriinimesi hoitakse au sees

Vabariigi aastapäevale pühendatud aktustel tunnustasid mitmed vallad olulisemate preemiatega just kultuurielu edendajaid.



“Kohaliku omavalitsuse tunnustusel on hindamatu väärtus,” kinnitas Muhu muusikatalu peremees Villu Veski. Nimelt pälvis muusikatalu Muhu valla preemia “Aasta tegu 2016”. Tunnustatud saksofonist märkis, et tunnustuses oli eraldi välja toodud telkimise, parkimise, toitlustamise jne suurepärane korraldus. See tähendab, et valla esindajad on kõike tähele pannud, märkis Veski.

Muusik lisas, et ilma kohaliku kogukonna positiivse suhtumiseta oleks muusikaüritusi ja -festivale üsna keeruline korraldada. Näiteks tuli Hellamaa külarahvas läinud kevadel appi Juu Jääbi festivaliplatsi ette valmistama – nõnda sai metssigade songermaa silutud ja kännud juuritud. Festivaliala sisse- ja väljasõiduteed tehti aga korda koos vallaga. “Need tööd on näiteks Tallinnas toimuvate festivalide korraldajatele tundmatud,” lisas Veski.

Kollektiivide rohkus



Villu Veski märkis, et tema enda jaoks oli aasta suurim õnnestumine just muusikatalu avamine. “Jaan Tätte kontsert ja ilus kevadilm tõid kokku palju rahvast, just kohalikku Muhu rahvast,” meenutas ta. Selle suve avakontserti on oodata mai teises pooles.

Muhu vallavolikogu esimees Ain Saaremäel ütles, et kultuur on see, mis kõigile heas mõttes silma paistab, ja viitas, et aasta teo nominentide seas oli mitmeid teisigi kultuurisündmusi. Veel tõi ta välja, et nii nagu mujalgi, moodustab ka Muhus aastapäeva aktusest olulise osa kultuurikandjate esinemine. Kollektiive on neil aga nii palju, et igaüks saab üles astuda vaid ühe numbriga.

Leisi vald tunnistas eelmise aasta parimaks teoks Triigi Filharmoonia kontserdihoone püstitamise. Vallavanem Ludvik Mõtlep märkis, et kontserdihoone ehitamise eestvedajad tegid oma ettevõtmistele head reklaami: “Üritustel osales inimesi üle Saaremaa.»

Mõtlepa sõnul on Triigi Filharmoonia ühelt poolt täiendav reklaam vallale ja teisalt hea võimalus kohalikele inimestele saada osa kontsertidest ja etendustest, mida annavad vabariigis tuntud tegijad. On tänuväärne, et suvel saarel puhkavad inimesed võtsid kätte ja tegid ära sellise rahvast haarava ettevõtmise, lisas ta.

Kontserdihoone rajamise üks eestvedajatest Hannaliisa Uusma ütles, et valla tunnustus oli tema ja Teele Varese jaoks väga liigutav. “Eriti tore oli see, et lisaks volikogule ka rahvas meid nii kenasti toetas,” viitas ta veebihääletusele, kus ühena neljast kandidaadist ligi 40% häältest koguti. “Tunneme nüüd vist tõesti, et meie tegemised on oodatud,” lausus ta. Avakontserti on Triigis oodata 30. juunil.

Tõeline maa sool



Mustjala aukodaniku tiitli pälvis tänavu kauaaegne Mustjala lasteaed-põhikooli klassiõpetaja ja aktiivne kultuuritegelane Helje Raaper. Õpetaja­ameti kõrvalt on Raaper Mustjala laste folkloorirühma Sõluk ja Mustjala rahvamaja naisrahvatantsurühma Kuldking juhendaja. Ta on Eesti folkloorinõukogu liige ja 2016. aastast vabatahtlik folkloorikuraator.

Mustjala vallavanem Kalle Kolter ütles, et Raaper on väga töökas ja ühiskondlikult aktiivne inimene. Muu hulgas on ta 2008. aastast ka Mustjala Anna koguduse juhatuse esimees. “Väga tubli inimene, tõeline maasool,” lisas ta kokkuvõtvalt.

Salmel pälvisid Sõrve pärimuskultuuri edendamise eest tegija pere tiitli Mari Lepik ja Oliver Parrest koos oma viie lapsega. Valla tegija stipendium läks aga memmede tantsurühmale Meelespea, kes on järjepidevalt tegutsenud 30 aastat.

Õnnitlused preemia-saajatele!

Valve Heiberg, Saare maavalitsuse kultuurinõunik

On hea meel, et kultuurivaldkonna toimetamised on kohalikul tasandil äramärkimist väärinud. Teevad ju need inimesed seda kõike üldjuhul mitte raha pärast, vaid missioonitundest, koostegutsemise tahtest ja vabast ajast.

Tunnustamist ei ole kunagi liiga palju. Pigem vastupidi – sageli jäävad mitmed tublid tegijad tähelepanuta või nende tegemisi peetakse iseenesest mõistetavateks. Ega tavaliselt tegijad toimetagi selleks, et neid kangesti tänataks või tunnustataks. Seda enam on rõõm suur, kui tehtu on kogukonna jaoks nii olulise väärtusega, et seda autasustatakse. Kindlasti annab see jõudu ja indu taas edasi toimetada.