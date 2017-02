Kuressaarlane vaatab internetist pornot keskmisest eestlasest kauem

Iga päev 64 miljonit külastust koguv maailma suurim pornosait Pornhub koostas Õhtulehe palvel infoülevaate eestimaalaste harjumuste kohta, mis puudutab seksiklippide vaatamist.

Eestlased veedavad Pornhubis keskmiselt 9 minutit ja 26 sekundit, mis on 10 sekundit pikem aeg kui ülemaailmne keskmine. Kuressaare elanikud on aga pornosaidil keskmiselt 14 sekundit kauem. Seevastu Tõrva elanike huvi saab lausa 44 sekundit kiiremini rahuldatud. Kõige pikema vinnaga Eesti pornovaatajad elavad Viljandis: viljandlastel kulub saidil 34 sekundit kauem kui keskmisel eestlasel, vahendab Õhtuleht.

Pornhubi statistikast nähtub veel, et 31% Eesti külastajatest on naised. Rahvusvaheline näitaja on samas vallas 26%. Pornhubi keskmine eestlasest vaataja on 36 aastat vana ja tema lemmikaeg on õhtul kell 22–23. Enim vaatavad eestlased seksiklippe pühapäeviti. Muust maailmast eristub Eesti selles osas, et ainult 49% kasutavad saidi külastamiseks nutiseadet. See tähendab, et enamik vaatab pornot endiselt arvutist. Mujal maailmas kasutab nutiseadmeid 72% Pornhubi külastajatest.