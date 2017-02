Lääne-Saare vald ei toeta Kuressaare laenuvõtmist

Ühinemiseelne olukord, kus kõik ühinevad omavalitsused peavad teiste laenuvõtmisele oma nõusoleku andma, on kaasa toonud korraliku segaduse.

Viimati pani Lääne-Saare valla volikogu veto Kuressaare soovile võtta laenu Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilaskodu uuendamiseks. Samamoodi ei olnud linna laenuvõtmisega esimese hooga nõus Valjala vald, küsides linnavalitsuselt lisaselgitusi. Varem ei nõustunud Valjala Orissaare valla sooviga arvuteid liisida. Lääne-Saare vald kiitis aga Orissaare liisingusoovi heaks.

Kuressaarel on õpilaskodu ümberehitamise esimeseks etapiks raha olemas, kuid soovile 2018. aasta tööde tarbeks laenu võtta vastas Lääne-Saare vallavolikogu, et hetkel ei ole see asjakohane, kuna maakonna haridusvõrgu osas tuleb teha analüüse, mis võivad laenuvõtmise vajadust mõjutada.