Lapsevanem organiseerib lastele Leisis joogatrenni (1)

Lapsevanem taotleb Leisi vallalt ja Kultuurkapitalilt tuge, et hakata seoses lastaiarühma avamisega Leisi keskkooli ruumes koolieelikutele joogat õpetama.



“Tahaks lastele ka midagi põnevamat kui niisama võimlemisetunde,” ütles joogatrenni elluviimiseks projektitaotluse kirjutanud lapsevanem Ege Paju, kes elab Leisi alevikus.

Plaani kohaselt viiakse joogatrenn läbi lasteaia ruumides ajavahemikul 1. septembrist 31. detsembrini, mille vältel on koolieelikutel võimalik saada 20 joogatundi. 4–6-aastastele kestab üks trenn 60 minutit ja noorematele 45 minutit. Trennist saavad osa võtta kõik Leisi vallas elavad koolieelikud sõltumata sellest, kas nad käivad lasteaias või mitte. Lapsi hakkab juhendama lastejooga kursused läbinud Marja-Liis Õispuu.

Ege Paju sõnul on lastejooga eesmärk õpetada väikesele, alles väljakujunevale isiksusele keha ja meele tasakaalu. Jooga regulaarne praktiseerimine annab lastele oskuse olla vaimselt ja emotsionaalselt tasakaalus ning õpetab neid hakkama saama oma emotsioonidega nii igapäevaselt kui ka kriisiolukordades.

Joogatunnid on jagatud kümneks teemaks: igas tunnis räägib juhendaja lastele mingi loo, lapsed teevad harjutusi, mõtlevad ja keskenduvad. “Joogaharjutuste kaudu käsitletakse näiteks järjekindlust ja vastupidavust, ausust ja vastutustunnet,” rääkis Ege Paju. “Kõik on kasvatuslikult läbi mõeldud, see ei ole niisama võimlemine,” lisas ta.

Joogaprojekti kogumaksumus on 2533 eurot. Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupilt taotletakse toetust muusikariistade, ruumide rendi ja reklaami jaoks (660 eurot), lapsevanemate omaosalus katab juhendaja tasu (1000 eurot) ning Leisi vallalt soovitakse toetust tegevusvahendite soetamiseks (873 eurot). Ege Paju kinnitas, et joogatrenni üritatakse käima saada ka juhul, kui projekt jääb rahastuseta.

Paju rääkis, et kuna Leisi loodaval lasteaiarühmal mänguväljakut ei ole, siis on lapsevanemad oodatud aktiivselt kaasa mõtlema, kuidas lasteaiapäeva sisukamaks muuta. Nad võiksid teha ettepanekuid tegevuste, väljasõitude või loodusmatkade osas.

“Näiteks mina tahaks väga, et mu laps saab käia lasteaiast saadik ka kusagil pilliringis või lauluringis,” sõnas Paju, rääkides lapsevanemate omapoolsest panusest muusikaõpetaja palkamisel.