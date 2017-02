Mihkel Räim Belgias sõprust viimas

Saarlasest jalgrattur Mihkel Räim ei saanud küll tervise tõttu osaleda Belgias sõidetud Kuurne–Brussels–Kuurne sõidul, kuid Kuressaare sõpruslinna Kuurnet külastas ta siiski.

“Nimelt on Kuurne ja Kuressaare sõpruslinnad ning see tähendas nii mulle kui ka Kuurne linnajuhtidele enamat kui tavaline võidusõit ja argipäev. Oli väga kahju mitte startida, kuid korraldajad said aru, et pole mõtet tervisega riskida, ja soovisid kiiret paranemist. Samuti kinkisid nad mulle Kuurne küpsiseid ning mina omakorda kinkisin linnapeale autogrammiga Eesti meistri särgi,” kirjutab Räim oma Facebooki lehel.