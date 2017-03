Minister tunnustas Anu Varest kui alkoholikahjude vähendajat (1)

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tunnustas Kuressaare linnavalitsuse arendusnõunikku Anu Varest kui alkoholikahjude vähendajat ja rahvatervise edendajat.



Eile Tallinnas Estonia talveaias toimunud vastuvõtul tõsteti esile kõikide maakondade tegusamaid alkoholikahjude vähendajaid.

Anu Varese tunnustamiseks esitanud Saare maavalitsus iseloomustas Tervist Edendavate Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku juhatusse kuuluvat Varest kui aktiivset rahvatervise edendajat, kelle eestvedamisel käivitati Kuressaares edukalt kohaliku alkoholipoliitika projekt.

“Anu Varese juhitud projekt on hea näide, kuidas kohalik omavalitsus ja politsei teevad ühise eesmärgi nimel koostööd kogukonnaga, kaasates kohalikud elanikud, lapsevanemad, ettevõtjad, koolid ja meedia,” on öeldud maavalitsuse kirjas ministeeriumile.

Anu Varese enda sõnul on tunnustust väärt mitte tema üksi, vaid kogu alkoholipoliitika töörühm, kuhu kuuluvad ka Kuressaare linnapea Madis Kallas, politseijaoskonna juht Rainer Antsaar, piirkonnapolitseinik Žanna Kreštšenko, noorsoopolitseinik Kaisa Nurm ja linnavalitsuse noorsootöö spetsialist Marii Kõrgesaar.

“Oleme teinud esimesed sammud selleks, et Kuressaare alkoholipoliitika oleks noori säästev ning alkoholitarbimine ja alkoholi põhjustatud kahjud üha väheneksid,” ütles Vares Saarte Häälele.

Varese sõnul on need esimesed sammud seotud noorte alkoholitarbimise teemale tähelepanu juhtimisega.

“Oleme püüdnud levitada sõnumit, et igaüks meist, linnakodanikest, saab midagi ära teha selleks, et noored teeksid alkoholiga tutvust võimalikult hilja ja jooksid seda vähe või üldse mitte,” rääkis Vares. “Müüjad saavad noortele alkoholi mitte müüa või küsida enne alati dokumenti. Ettevõtjad saavad mõelda, kuidas teha nii, et alkohol ei oleks silmatorkavalt eksponeeritud. Linnakodanikud, kes näevad, et alkoholi hakkavad ostma selleks liiga noored inimesed, saavad juhtida sellele müüja tähelepanu, alkoholi tarbivatest noortest aga teavitada politseid. Oluline on ka lapsevanemate roll.”

Varese juhitud kohaliku alkoholipoliitika projekt oli üks osa Tervise Arengu Instituudi, Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku ja Terve Eesti Sihtasutuse projekti kohaliku alkoholipoliitika pilootprogrammist. Projekti eesmärk on vähendada Kuressaares alkoholi kättesaadavust, alaealiste alkoholitarvitamist ja sellega seotud kahjusid.

Sotsiaalministeerium alustas tervisedendajate riikliku tunnustamisega 2012. aastal. Vastavalt eelmise aasta prioriteetsele teemale tunnustati tänavu tegusamaid alkoholikahjude vähendajaid.