Mööblipoodnik müüb uues asukohas ka kunstiteoseid

Pikal tänaval Slupi nurka jäävas nn Primuse kontori majas, mille esimesel korrusel jäid juba mõne aja eest tühjaks santehnikapoe ruumid, asub nüüd kunsti- ja mööblisalong Maru äri.

Tegelikult on mööblipood ja selle perenaine Mare Sink saarlastele juba tuttavad. Veel läinud kuul tegutses Mare Singi mööblimaja Kuressaare Ringtee ääres asuvas angaaris ja nõnda oli see olnud juba kuus aastat.

Veidi mööblit ja kunsti



Et krunt oli aga müügis ja leidis hiljuti uue omaniku, võttis Mare kätte ja otsis oma mööblipoele uue kodu. Kaua tal otsida ei tulnud, sest juba aastaid on teda paelunud suurte maast laeni akendega tühi pind Pikk tänav 54 hoones.

Mare läks majaomaniku juurde ja küsis otse, kas too ei rendiks tühje ruume tema mööbli- ja kunstisalongile. Omanik mõtles veidi, oli nõus ning nõnda saigi mööblipoodnik hiljuti kolima hakata.

Sel esmaspäeval avas Maru äri pidulikult uksed. Mare ise ütleb, et pood on uue koha jaoks pisut igav nimetus, samas oleks butiik jälle natuke liiga peenutsev.

Nõnda saigi nimeks valitud Maru äri, mille sildi kujundas efektselt nendele samadele maast laeni akendele Mare hea tuttav, tuntud kunstnik Piret Mildeberg. “Kena nimi. Mulle endale meeldib ja kui mulle endale meeldib, siis peab teistele ka meeldima,” naljatas salongi perenaine. Maru äris müügil olev mööbel on Mare klientidele oma headuses juba tuttav. Uued mööbliesemed on seejuures eranditult kodumaiste tootjate valmistatud ning vanem ja kohati värvikamgi kraam tuleb Saksamaalt.

“Müün jätkuvalt natuke mööblit. Nii uut kui vana, sest mul endal on niimoodi huvitavam,” selgitas Maru äri perenaine. “Kõik, mis siin on, on ikka müügiks!” kinnitas ta.

Samuti tegeleb Mare kohapeal vana mööbli restaureerimisega – nii mõnigi äris olev imposantne mööbliese on saanud tänu Marele uue väljanägemise. Nii ei saada ta pikema jututa minema ka kedagi, kel soov juba olemasolevat mööblit lihtsalt värskendada.

Kuna müügil on ka eesti kunstnike töid, praegu näiteks Katrin Valdre ja Sven Saagi õlimaalid, graafika ja art print, siis plaanib mööblipoodnik edaspidi salongis ka näitusi korraldada. Nõnda annab äri tegelikult ka pisikese kunstisalongi mõõdu välja.

Väga hea auraga koht



“Olen ise küll optimistlikult meelestatud, sest mulle see ruum meeldib, siin on väga hea aura,” sõnas Mare Sink. Kuigi äri on ametlikult avatud olnud loetud päevad, on inimesed uue koha üles leidnud. “Astuvad meelsasti sisse ja uudistavad. Alles tuli üks vanahärra ja selgus – mu vana klient,” rääkis mööblipoodnik. “Asukoht on siin väga hea,” kiitis ta.

Seda enam, et Slupi nurk on aina enam korda saamas, uue omaniku leidis hiljuti ka päris tänava nurgal asuv hoone – uus omanik on kinnisvara valdkonnas tegutsev Kaido Kruut –, kus juba mõnda aega on hoogsalt käinud restaureerimistööd.