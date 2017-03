Salmekad ehitavad endale viikingimaja (1)

Salme rannapargis kerkib viikingimaja, mis on esimene ehitis tulevase teemapargi territooriumil.

MTÜ Salme Rahva Maja Selts juhatuse esimees Maire Sillavee ütles, et viikingimajal on mitu otstarvet. Hiljemalt juuni lõpuks valmivasse ehitisse paigutatakse osa suvelavastuste publikust ja tehnikast. Päris nii suur eest avatud viikingimaja siiski ei tule, et kõik huvilised sinna ära mahuksid, märkis Sillavee, viidates lootusele, et suvised teatrietendused osutuvad menukaks. Nimelt on Salme vallateatril plaanis juulis välja tulla viikingite teemalise vabaõhulavastusega “Veritasu”. Aga palkkonstruktsiooniga maja saavad kasutada ka kauplejad viikingiturul, mida tänavu taas oodata on.

Salme Viikingimaa esimese viikingimaja eskiisprojekt on koostatud arheoloogiliste leidude publitseeringute põhjal muistse viikingimaja koopiana. Eskiisprojekti autor on Tuuli Pärtel ja viikingimaja ehitab OÜ Colvex ehk kohalikud ehitusmehed Viljar Merivalla eestvedamisel.

Sillavee ütles, et koos OÜ-ga Fenrir, kes on Salme valla partner viikingituru korraldamisel, on neil plaanis läbi viia ajaloolise ehitise õppepäev, mille käigus pannakse viikingimajale mätaskatus peale. Projekti “Salme Viikingimaa arendamine” ehk viikingimaja ehitust toetatakse riigieelarvest, kaasrahastaja on Salme vallavalitsus. Kogueelarve suurus on 7400 eurot. Sillavee märkis, et see riigilt saadud 5000 eurot on sisuliselt esimene raha, mis on kõrgemalt poolt Salmele tulnud, et toetada viikingiteemaga seotud projekte. “Mahukad projektid on olemas. Hästi tehtud ja põhjalikud, aga tagasisidet ei ole,” nentis ta.

Järgmise objektina võiks Salme rannaparki Sillavee hinnangul kerkida sepikoda, mida saaks kasutada nii viikingituru aegu kui ka teistel üritustel.