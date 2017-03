Tähtis on tunda end rahvana (1)

“Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamine on äärmiselt oluline, sest eestlane vajab oma rahva elavat ja laulvat kogemust, mitte lihtsalt raamatutarkust,” kirjutab Itaaliast pärit dirigent Edoardo Narbona, kes traditsioonilisel vabariigi aastapäeva kontserdil Kuressaares “Autogramm iseseisvuspäevaks” autogrammi andja rollis oli.



On vaja neid, kes räägivad, ja neid, kes kuulavad. Muidu kaob juba paari põlvkonnaga ära vabas Eestis olemise ning vaba rahva tähendus ja väärtus.

Mulle oli see esimene sünnipäev Eestis ja ma sain osaleda Kuressaare pidupäeva tähistamisel. Pärast mõtlesin, et mulle oleks meeldinud näha rohkem inimesi nii Vabadussamba juures kui ka kontserdil, sest Eestil on sünnipäev ju vaid üks kord aastas!

Kuressaares elab ligi 15 000 inimest, aga koos oli meid selle kohta ikka vähe. Sünnipäeva võiks pidada ju kõik koos ning alles pärast igaüks oma suvemajas saunaga! Võib-olla on meil saartel isegi lihtsam tunda seda pidupäevaga seotud ühtsust kui Tallinnas – meil on ju meri piiriks ja saarlased hoiavad väga kokku. On väga tähtis tunda end rahvana ja tähistada oma vabadust!

“Autogramm iseseisvuspäevaks” koos kontserdiga on Kuressaares eriline üritus, sest see suunab iga osalejat küsima ja mõtlema selle üle, mil moel on tema Eesti osa ja mida see tähendab. Mida tähendab olla eestlane ja anda siin igapäevatööga oma panus ning ehitada sellega Eestimaad. Ma arvan, et mõtlesime sellele kõik, kes me seal kohal olime.

Ma väga toetan sellist ettevõtmist, nagu vabariigi aastapäevale pühendatud kontsert – see toetab ja hoiab alal, hoiab värskena neidsamu küsimusi ja igaühe salajasi sisemisi vastuseid. See, et mulle välismaalasena omistati au oma autogramm anda, on väga liigutav ja mulle väga oluline. Võib-olla see, et olen välismaalane, on ses mõttes hea ja kasulik, et ma märkan ja aitan avastada harjumusi ja detaile, ka perspektiivi, mille eestlased ise vanast harjumusest juba unustanud on.