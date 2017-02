Talumees nõuab ametilt 10 000 eurot valuraha

Lääne-Saare valla Koki küla mees Tõnu Anger saatis veterinaar- ja toiduametile protestikirja, milles vastustab ameti tegevuse temalt lammaste äravõtmisel ning nõuab sellest tingitud tervisekahjustuste hüvitiseks 10 000 eurot.



“See, mis juhtus 17. nov 2016. a Pendi põldudel ja õues, on tegelikult mu lammaste terroriakt,” kirjutab Anger. “Koerad klähvisid, nende ajajad hüüdsid vahetpidamata koeri, et mine sinna ja tänna ning vaesed keelatud lambad ei teadnud, kuspoole joosta või minna. Mõni viskas lihtsalt pikali maha, sest jõutagavarad lõppesid otsa.”

Eile oma õuel toimetanud mees oli veel nüüdki, kolm kuud hiljem, juhtunust kõneldes selgelt häiritud. Ta on veendunud, et riigiametnikud tegid talle lammaste äravõtmisega ülekohut ja tekitasid loomadele, kellest emased olid pealegi veel tiined, ränga trauma.

Anger ütles, et jälgis loomade äraviimist läbi elumaja akna, samal ajal tema süda puperdas ja peas vasardas metsik valu. Igaks juhuks hoidnud ta ka telefoni käepärast, et tarvidusel kiirabi kutsuda.

Ametile saadetud kirjas on mees veelgi emotsionaalsem: “Oleks mul püss olnud, oleks mõne kaabaka maha lasknud, kuid mida pole, seda pole ja pealegi oli neid vähemalt 10 lurjust.”

Protestikirja kirjutama ajendas Angerit jaanuari lõpupäevil veterinaarametilt laekunud enam kui 900-eurone arve – loomade äraviimisega seotud mitmesuguste kulude katteks. Selle summa on mees nõus tasuma juhul, kui Saaremaa veterinaaramet tasub talle 10 000 eurot, mis on tema hinnangul talle lõputute kontrollide ja kiusamise tagajärjel tekitatud tervisekahjustuse hind.

Angerit ärritab ka see, et pärast äravõtmist müüs amet tema lambad maha hinnaga kõigest kuus eurot tükk. 113-pealise karja maksumus on tema sõnul vähemalt viis ja pool tuhat eurot, pealegi olid emased lambad tiined.

Praegu on Pendi talu laudas neli nõuetekohaselt kõrvamärkidega märgistatud lammast. Kaks on tema enda kunagisest karjast – pärast teiste loomade äraviimist tuli kolm jooksikut, keda koerad kätte ei saanud, ise metsast välja, aga üks kooles peagi ära. Kaks lammast ostis Anger mõne nädala eest juurde ja plaanib osta veel kaks, et kokku oleks karjas kuus looma. Lambaid on mehe sõnul vaja maahoolduseks, muidu jääb ta toetusrahast ilma.

Veterinaar- ja toiduametilt palutud kommentaar eilse tööpäeva lõpuks Saarte Hääleni ei jõudnud.