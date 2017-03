Telia ja G4S ühendavad saartel oma jõud (1)

Telia ja G4S plaanivad Saare- ja Hiiumaal koostööprojekti, mille raames ühendavad pooleks aastaks oma jõud mõlema ettevõtte tehnikud.



G4S-i Eesti turvatehnikadivisjoni direktor Priit Orasson rääkis, et pilootprojekti eesmärk on leida viise, kuidas teenindada mõlema ettevõtte kliente võimalikult operatiivselt ka ülekoormuse korral ning hoida kliendi rahulolu kõrgena igas olukorras.

Eraldatud piirkond



“Saartel saab pilootprojekt teoks seetõttu, et see on eraldatud piirkond ja ülekoormuse ajal – näiteks suvised tormiperioodid – on täiendavate tehnikute saatmine aeganõudev ja keeruline,” selgitas Orasson.

Projekti raames käivad Telia tehnikud ka G4S-i klientide juures ja vastupidi. Näiteks tegelevad G4S-i tehnikud suurema koormuse perioodidel vajadusel Telia klientide internetiühenduse rikete likvideerimisega ja Telia tehnikuid võidakse kaasata G4S-i klientide turvasüsteemide hooldustöödele, rääkis Orasson.

Eelnevalt läbitakse tema sõnul koolituskava ja vastastikune töövarju-periood, mil õppe-eesmärgil üksteise objektidel kaasas käiakse. Koostööprojekt algab pärast vajalike ettevalmistuste tegemist orienteeruvalt märtsi keskpaigas ja kestab augustini.

“Seejärel hindame tulemusi ja otsustame, kas ja kuidas tulevikus koostööd jätkata ja laiendada,” sõnas Orasson.

Kliendi jaoks muutub tema sõnul seejuures ainult see, et Telia tehniku asemel võib talle koju näiteks internetti ühendama tulla G4S-i tehnik. “Klienti teavitatakse sellest ette, kui talle saadetakse G4S-i tehnik,” kinnitas Orasson.

Töö iseloom on tema sõnutsi nii Telia kui ka G4S-i tehnikutel suures plaanis sarnane, nagu ka mõlema ettevõtte teeninduskultuur.

“Sellist koostööd pole me varem proovinud, küll aga on Telial ja G4S-il olnud varem muid ühiseid projekte,” tõdes Priit Orasson.

Varasem koostöö



Nendest tekkis ka arusaamine, et mõlema ettevõtte tehnoloogiline tase ja teeninduskultuur on sarnased, mis muudab edasise koostöö oluliselt lihtsamaks.

Pikem eesmärk on Orassoni sõnul leida koostööd tehes võimalusi partnerluseks, mis võimaldab raskematel perioodidel ja ülekoormatud piirkondades kliente operatiivselt teenindada.

“Täpsemat eesmärki ja sihti ei sea me aga enne, kui pilootprojekt on läbi ja kokkuvõtted sellest tehtud,” nentis Orasson.