Bussijaama kvartal saab uue näo

Kui ma 2015. aasta aprillis Kuressaare linnavalitsuses tööle asusin, oli minu üks esimesi tööülesandeid suhelda Komandandi tänava noortekeskuse potentsiaalse ostja Grand Rose SPA esindajaga, et varem jutuks olnud ostu-müügitehing lõpuks ära vormistada. Mul õnnestus firma esindajaga pidada isegi üks telefonivestlus, kus me leppisime kokku kohtumise, arutamaks lähemalt ostu-müügitingimusi. Ainsaks kontaktiks see paraku jäigi, ei õnnestunud mul rohkem enam kuidagi esindajat tabada. Sellest võis järeldada, et ostuhuvi ei ole ja teatavasti vägisi müüa ei saa. Selle tõttu jäi saamata ka 250 000 eurot, mis oli väidetavalt esialgselt kokkulepitud hind.



Aga ega siis uus noortekeskus rajamata saanud jääda. Kui loodetud finantseerimisvõimalus luhtus, tuli lahendus leida nii või teisiti. Oli vaja leida rakendus tühjalt seisvale bussijaama osale, samuti oli juba ammu vajadus lahendada noortekeskuse ruumide küsimus.

Edaspidise planeerimise käigus selgus, et 250 000 eurot oli siiski vaid murdosa sellest, mis tegelikult kulus. Kuigi 895 000 eurot, mis kulus bussijaama renoveerimiseks, on suur summa, tuleb tagantjärele tunnustada volikogu, kes otsustas hoone ikkagi tervikuna korda teha. Esiteks on see oluline muinsuskaitseline objekt, mis on linnaruumi lahutamatu osa. Teiseks teenindab see kõiki, kes bussiliiklust kasutavad.

Nüüdsest on lisandunud uus funktsioon noortekeskusena, mis ei ole mõeldud ainult linna noortele, vaid perspektiivis kogu maakonna noorte teenindamiseks. Seda eesmärki ei oleks olnud võimalik saavutada, kui hoonet oleks hakatud korrastama osade kaupa. Nüüd jääb oodata ainult seda, et hoone täidetakse ka vormile vastava sisuga.

Peale bussijaamahoone renoveerimise on 2017. aastaks planeeritud ka kogu bussijaama ümbruse tänavate rekonstrueerimine. See hõlmab bussijaama ümbruse parkimist, haljastust ja kogu teedevõrgu (sõidu-, kergliiklus- ja kõnniteede) uuendamist. Eelarvesse on selleks planeeritud 800 000 eurot, tegelik hind selgub hanke käigus.

Kui bussijaama ümbritsevad tänavad saavad korda, siis võib öelda, et järjekordne osa Kuressaare linna avalikust ruumist on saanud uue ja tänapäevase näo, mis pakub kasutajatele rõõmu. Oma järge ootab ka kesklinn koos Lossi tänava ja turuga.

Mart Mäeker,

abilinnapea