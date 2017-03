Ferrumi kaubamajas avab peagi uksed Kesklinna kingapood

Ületuleval nädalal avatakse Kuressaares Ferrumi kaubamajas endise kunstipoe ruumes uus jalatsikauplus Kesklinna kingapood. Poe perenaise Annike Linnu sõnul on kingapoe avamine tema jaoks ühe ilusa unistuse täitumine.



Annike Lind on jalatsikaubanduses töötanud päris pikalt ning elanud üle juba kaks kaupluse sulgemist ja töökohakaotust Kuressaares. Kui viimane tööandja eelmisel sügisel ootamatult tegevuse lõpetas ning tal mitme järgneva kuu jooksul ei õnnestunud uut sobivat töökohta leida, otsustas ta ise endale uue töökoha luua. Ainuvõimaliku variandina nägi ta uue jalatsikaupluse avamist, kuna töö on talle varasemast tuttav ja meeltmööda.

Probleemiks oli vaid sobiv ruum, mis juhtumisi leidus Ferrumi kaubamajas, ja finantseerimine, kuid selles osas tulid sõbrad Annikesele appi. Seega polnud enam põhjust pikalt mõelda ning nii saabki tema unistus märtsis teoks – uksed avab uus ja jalatsimüügikettidest eraldiseisev saaremaine kingapood.

Esialgu on tegu vaid naistele mõeldud poega, kus lisaks jalatsitele leiab ka käe- ja rahakotte. Jalatsibrändidest tulevad valikusse eestlaste poolt hästi omaks võetud Saksa kaubamärgid Tamaris, Marco Tozzi, Caprice, Rieker ning s.Oliver. Suveks saabuvad müügile ka Ipanema brändi plätud.

Poepidaja avaldas lootust, et Saaremaa naised võtavad uue tulija hästi vastu ja kauplust saadab edu. “Ootame kõiki meie valikuga tutvuma alates 17. märtsist Ferrumi kaubamaja teisel korrusel,” kutsus ta kõiki uuest kingapoest peagi läbi astuma.