Merepäästjaid said kingiks koroonalaua (1)

Esmaspäeval tunnustas siseminister Andres Anvelt möödunud aasta tublimaks vabatahtlikuks merepäästerühmaks valitud Saaremaa Vabatahtlikku Merepääste Seltsi (SVMS).



“Tunnustamine teeb muidugi suurt rõõmu meile kõigile, kuigi peab mainima, et see pole põhjus, miks me seda tööd teeme. Aga üllatus oli muidugi suur, seda enam, et sama tiitli saime ka 2014. aastal,” sõnas SVMS juhatuse liige Maidu Lempu.

Lempu sõnul tunneb ta heameelt eelkõige selle üle, et nende tööd on märgatud ja tunnustatakse ka kõrgemal riigitasandil. Ta lisas, et kindlasti on see suur motivatsioon ja tunnustus mitte temale, vaid tervele vabatahtlike brigaadile ja koostööpartneritele.

SVMS osas toodi välja viimaste aastate suur areng. Seltsil on praegu 66 liiget, kellest 56-le on politsei- ja piirivalveamet (PPA) andnud vabatahtliku merepäästja I astme kvalifikatsiooni, 16 liikmel on II astme kvalifikatsioon. Samuti on seltsil seitse merepäästevõimekust omavat üksust.

Aunimetuse vääriliseks nimetati ühingut lausa kahel korral – politseinik Tõnis Leinarti ja ettevõtja Veikko Raasukese poolt. Tõnis Leinart märkis, et SVMS on pidevas arengus ja selle juhtkond on panustanud töösse nii oma perede kui ka ettevõtluse arvelt. Tema sõnul on tegemist aktiivse organisatsiooniga, kelle olulisim ülesanne on tagada nii Saare maakonna kui ka maakonda külastavate inimeste turvalisus.

Möödunud aastal viis SVMS kogukonnas läbi hulgaliselt ennetustööd, millest üks silmapaistvamaid oli projekt “Lapsed turvaliselt merele”, mis viidi läbi 3. ja 4. klasside mereohutusalase tunni raames ning mille tarbeks soetati ühingule 25 laste päästevesti ja viis viskeliini.

Kolmandat korda viidi läbi suurõppus “Sügistorm”, kuhu 2016. aastal olid lisaks tavapärastele koostööpartneritele PPA-le, päästeametile, Kaitseliidule ja naiskodukaitsele kaasatud ka veeteede amet ja Kuressaare haigla.

Mullu andis PPA Saaremaa merepäästeseltsi Lõmala allüksusele 8,5-meetrise päästekaatri, soetati 14 komplekti kuivülikondi ja isikukaitsevarustust ning saadi positiivne rahastusotsus mitmele projektile, mis võimaldab soetada vajalikku varustust.

Lisaks esitati Saare maakonnast aasta vabatahtliku päästekomando või reservpäästerühma nominendiks MTÜ Vabatahtlik Tuletõrje Selts Pihtla Pritsumehed, kes seekord võitjaks ei osutunud.

Pihtla vabatahtlikku päästekomandot tõsteti esile kui suurt kogukonna turvatunde pakkujat, kes teeb märkimisväärselt ka ennetustööd.

Kohalikule kogukonnale korraldatakse ohutusteemalisi teavituspäevi ja osaletakse ohutussõnumiga ka kõikvõimalikel rahvaüritustel.

Kodukülastuste käigus avastatud probleemidele leitakse lahendusi, eriti märkimisväärne on lahenduste leidmine ohtlike küttekollete kordategemiseks. Tuleõnnetuste korral on priitahtlikud pritsumehed osutanud kiiret ja tõhusat abi ning saanud Kuressaare päästekomandole heaks koostööpartneriks.