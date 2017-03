MUHU UUDISSED: Kaduneljabene puhastus

Ikka terit. Mineva neljabe olli kaduneljabe. Selle pääva tulli elust-maast välja vissata kõik asjad, misest oleks taris kangest lahti soaja. Ja omast ingest ja õue pialt ja igastpoolt mõjalt koa.

Muhus sai koa sellepääva üks suurem puhastus tehtud. Muhu sai undist lahti. Juba ammuks olli targematel selge, et selle undiga põle kõik kordas mitte. Unt ju murrab muedu ikka nälja pärast. Aga sie meite oma oleks justkut nalja pärast murdn. Ikka irmus rappimise kord olli. Arvatse, et lisemale saa lamba elu jähi teese inge piale.

Neh, ja kui siis nie petsialistid ja jahimehed ennassid mineva kessiku õhta siia kokku aasid, siis es lähä kuigid kaua. Neljabe lõunaks olli unt kutupiilu. Ja siis tulli välja, et tiadjamatel olli ikka tuline õigus. Sellel õnnetumal loomal olli oln kärntõbi. Taguots olli puhta paljas. Juu sie ikka ullus­ti kibidlema ja kihelema pidi, et sie elukas es soan üöse magada koa masu. Neh, ja nõukste ilmadega kut paergu oo ikka ennemini vilu koa. Nõnna et sie õnnetu loom sai vaevast lahti ja nõnna kut üks lambapidaja luotis, et kui juba kaduneljabe nõuke puhastustüö olli, ähk siis aitab ikka vähä aega nende va saakalite vastu koa. Tükk muret oo nüid küll lambapidajatel vähäm.

Aga moo teene tänane jutt oo tükkis teese kandi pialt. Üks uus roamat oo jälle Muhuse jõudn. “Meie kooli naabermaja – Muhu pastoraat”. Roamatu oo välja annud Muhu Pärandikool ja rükkimise rahad tullid Kohaliku Omaalgatuse Programmist. Uisu Riina kujundas, Loasu Kadri toimetas ja Uieniidi Anu panni kokku. Neh et miks just Anu?

Voata selle roamatu soamise lugu oo küll jälle puhta Muhu rutskiga. Anu ielmine lass, mise juhatajaks ta olli, köis parasaste kahessandat talvet kuolis ja mure pias ja muhk otsas, sest enne lassi lõppu olli taris kõikidel üks uurimustüö ää tiha. Ja siis äkist Anu voadan oma lassi aknast välja ja kus siis lahvatas – sialsammas kuolimaja külges kindi oo üks kole ädise moega vana maja, Muhu pastoraat. Vana päevinäin maja. Kus sial oleks alles uurimist ja puurimist.

Ja nõnna siis nie kahessanda lassi lapsed 2013. voasta sügisest kuni 2014. voasta kevadeni muudkut köisid ja uurisid. Ja Anu korjas nie laste oolega tehtud uurimistüöd puhas kokku ja nüid oo mailmatuma uhke roamat välja tuln. Ma juba uurisi teist ja sai ikka tüki tarkust juure. Kohe mitu põlve muhulasi levab sialt oma kuoliaast mälestusi ja neh, enne kut sialmajas kuolitarkust jägama akati, oo sial oln viel postkontur ja tohtrite tüöruumid ja elamise ruumid.

Kis nüid osta tahab, siis vallamajast soab – kümme eurut oo tükk.

Neh ja üks uudis mool oo viel. Kessiku tihasse jälle Piiri taaskasutuskeskus lahti. Esimesed neli pääva, neh siis esimesest neljanda märtsini, kellu kümnest viieni, oo kõik riidekaup, mis oo puude piale sätitud, paljast üks euru tükk. Kuiendast alates oo maja jälle lahti iga esmasbe, teisibe, riede ja laupa. Neh ja kelluaaks oo ikka kümnest viieni.

Vat sõuksed lood ja laulud. Olge siis munuksed!