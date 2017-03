Muratsi sadamat hakkab arendama Muratsi Kalur (2)

Äsja loodud MTÜ-l Muratsi Kalur on kavas eurotoetust küsida ja Muratsi sadam korda teha.

Lääne-Saare vallavalitsus otsustas munitsipaalomandis oleva Muratsi sadama sadamaala arendamise eesmärgil anda kümneks aastaks tasuta kasutada MTÜ-le Muratsi Kalur. Valla arengukava näeb pikemas perspektiivis ette sadama rekonstrueerimist, faarvaatri süvendamist ja kalandusotstarbelise külakeskuse hoone ehitamist.

MTÜ Muratsi Kalur juhatuse liige Margus Männik ütles, et sadamat arendatakse etapiviisiliselt. Esmalt on kavas sadama akvatooriumi süvendamine pooleteise meetri peale. Praegu ulatub seal vesi ehk üle põlve. Sadama kahte basseini eraldav muul kaevatakse lühemaks ja äärmisi muule pikendatakse. Nii tekib praeguse kahe sissepääsu asemel üks. “Vanad kaid lõhutakse välja ja tehakse korralikud asemele,” lisas Männik. Kokku peaks sadamasse tulema ligi paarkümmend paadikohta. Slipp paatide vette laskmiseks ehitatakse nelja meetri laiuseks.

Männiku sõnul taotletakse selleks PRIA-lt 60 000 eurot, millele lisandub omaosalus, mis tuleb vallast. Kokku peaks esimene etapp maksma minema veidi üle 70 000 euro. Toetuse saamine peaks selguma suvel. Positiivse otsuse korral võiks eelpool nimetatud tööd tehtud olla 2018. aasta kevadeks. Projekt on valmis ja hinnapakkumised samuti võetud, märkis Männik.

Margus Männiku sõnul tasulisi teenuseid sadamas pakkuma ei hakata ja see jääb nii nagu praegugi avatuks sisuliselt kõigile. Sadamat kasutavad tema sõnul ka mõned kutselised kalurid.

“Paadiomanikke tuleb iga aastaga juurde,” tõdes Männik, viidates, et kohaliku kogukonna seisukohast on sadama arendamine perspektiivne.

Varem tegeles Muratsi sadama arendamisega MTÜ Muratsi Sadama Selts, mis praeguseks on sisuliselt lakanud olemast, märkis Männik, kes ka siis juhatusse kuulus. Umbes kümme aastat tagasi puhastati sadama ala seltsi eestvedamisel võsast, ümbritseti metallaiaga ning rajati alale ka lõkke- ja lipuplats ja riietuskabiiniga supelrand. Sellest ajast pärinevad ka laste atraktsioonid. Toonagi saadi toetust PRIA-lt.

Sadamas asuv üsna lagunenud hoone, kus kalurid praegu mõningaid asju hoiavad, tuleks Männiku hinnangul tulevikus lammutada ja uus asemele ehitada. Seal võiks olla ruumi nii kaluritele kui ka külaürituste jaoks. Tema sõnul on külakeskuse maja ehitamiseks sadamaalale varemalt ka raha taotletud, kuid saadud seda pole. Kuna küla aga kasvab, siis midagi võimatut Männik uue maja kerkimises ei näe. Eelkõige läheks tema sõnul vaja noori ja teotahtelisi eestvedajaid.