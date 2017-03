Ruunipizza pani uksed kinni

Kuressaare südalinnas üle 20 aasta tegutsenud Ruunipizza Pannkoogikohvik otsustas selle aasta alguses tegevuse lõpetada.



Ettevõtte juhatuse liige Irene Sargla kinnitas Saarte Häälele, et Ruunipizza on Kuressaares tõepoolest lõpetanud. “Oleme keskendunud Ruunipizza arendamisele Tartus, kus me juba kolmeteistkümnendat aastat elame,” põhjendas ta.

Läinud aastal kogus kohalikus meedias omajagu kõlapinda tõik, et pitsakohvik asus võitlusse linnalindudega, kes kippusid kohviku väliterrassil kliente tüütama ja laualt sööki pätsama. Kohvik nõudis varasemal hooajal lindude tekitatud kahjude eest Kuressaare linnavalitsuselt 17 000 euro suurust kahjutasu, kuid viimaks loobus sellest nõudest.

1996. aastal Kuressaares Pizzakohviku nime all alustanud väike kõrvaltänava kohvik laienes 1999. aastal linna südamesse, kus püüdis suuremat tähelepanu pigem Pannkoogikohvikuna.