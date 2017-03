Salme kool otsib õpetajat (1)

Salme põhikool kuulutas välja avaliku konkursi matemaatikaõpetaja ametikoha täitmiseks. Otsitava õpetaja koormus on üheksa tundi nädalas.



Saarte Hääl kirjutas kuu aja eest, et kuna jaanuari alguses Salme põhikoolis õpetajata jäänud matemaatikatundide asendusõpetajaks leitud Viive Käiro on tööga siiamaani väga hästi hakkama saanud, siis jätkab ta asendusõpetajana õppeaasta lõpuni. Nüüd on aga õpetajakohale kuulutatud ametlik konkurss.

Salme põhikooli direktor Raivo Kallas ütles, et Saare maavalitsuse haridusosakonna hinnangul oleks koolil õigem siiski konkurss korraldada. “Siis oleks kõik seaduslik,” sõnas Kallas. Nõnda siis oodatakse matemaatikaõpetajaks kandideerijate avaldusi märtsikuu keskpaigani. Konkursiga leitava õpetaja tööleasumise aeg on 27. märts.

Viive Käiro hakkas Salme põhikoolis matemaatikatunde andma senise direktori ja matemaatika-füüsikaõpetaja Marika Pütsepa koolist lahkumise järel. Pütsepa lahkumise põhjuseks oli tema ja mõne õpetaja vaheline konflikt.