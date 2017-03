Triigi sadama rannaäär võib pilliroost puhtaks saada

Olukorras, kus valminud on Triigi kontserdihoone ja sadamas käib noorenduskuur, tahab oma osa Triigi miljööväärtuse tõstmisse anda ka kohalik ettevõtja Janar Suuster, kes plaanib seal hakata tegelema maahooldusega.



Janar Suuster soovib puhastada Triigi sadamast Oitme poole kulgeva rannajoone mõnesaja meetri ulatuses pilliroost, tuues alale lihaveised.

“Loomad sadama ümbruses, kontserthall ja korrastatud sadam mõjuksid seal ansamblina täitsa positiivselt,” ütles Janar Suuster, kes möödunud aastal puhastas ja taastas samas piirkonnas Oitme jõeäärse ala.

Suuster kasutab maahoolduses gallovei tõugu veiseid, kelle aretustegevuseks ja Eestis populariseerimiseks asutas ta 2016. aastal mittetulundusühingu Eesti Galloway Selts.

Keha ümbert laia valge triibuga gallovei tõug on Suusteri sõnul atraktiivse välimusega ideaalne rannaniitude hooldaja, kes on toidu ja elamistingimuste suhtes vähenõudlik.

Sel nädalal esitas ettevõtja Leisi vallavalitsusele taotluse, et saada 10 aastaks tasuta kasutusse Triigi sadama vahetus läheduses asuv vallale kuuluv rannaniit, mis on hooldamata ja pilliroogu täis kasvanud.

Leisi abivallavanem Enno Reis ütles, et vallal pole Suusteri karjatamisplaanide vastu midagi, ent maahoolduse jaoks välja valitud alast kuulub vallale vaid väike osa ja seegi on lepingu alusel Saarte Liinide kasutada. Ülejäänud on lähiminevikus merest kasvanud maismaa osa, mille omanik on riik.