Ülevaade tegemistest

Iga kuu esimeses linnalehes võtab linnapea Madis Kallas kokku viimase aja olulisemad kohtumised, sündmused ja teemad.



• Avasin Eesti noorte lauljate konkursi Solistica.

• Osalesin Saaremaa valdade spordiliidu uue aasta üritusel Nasva klubis.

• Andsin Kuressaarest ja Saaremaast ülevaate Paikuse Lions-klubi esindajatele.

• Sain osa Lääne-Saarte kammerorkestri avakontserdist – uus orkester on väga kiiduväärt algatus.

• Külastasin Eesti linnade liitu ja arutelu keskmes olid võimalikud tulevikusuunad just Saaremaa valla seisukohast.

• Mitmeid koosolekuid toimus turuhoone teemal lihapoe, Ranna Villa ja loomemaja esindajatega.

• Ühinemisega seoses on nüüd toimunud kaks juhtkomisjoni koosolekut ja kokku on saanud mitmed valdkondlikud komisjonid.

• Maavalitsuses toimus SOL-i uurimustööde konkursi parimate tööde tunnustusüritus, kus koos Jaan Leivategijaga andsime üle tänukirjad ja stipendiumid.

• Osalesin Tartu rahu aastapäeva tseremoonial Vabadussõja ausamba juures.

• Mõntu–Ventspilsi laevaliini osas toimus kaks töökoosolekut, kus panime paika konkreetsemad eesmärgid.

• Koos teiste Saaremaa KOV-ide juhtide ja sotsiaaltöötajatega kohtusin sotsiaalkaitseminister Kaia Ivaga.

• Osalesin “Aasta küla tunnustusüritusel” Tornimäe rahvamajas.

• Ettevõtetest külastasin Luksusjaht AS-i.

• Mitu kohtumist toimus ka Baltic Workboats AS-i juhatuse liikme David O’Brockiga.

• Torgus toimus SOL-i juhatuse koosolek, kus teemad olid ühinemine, maavalitsuste edasine saatus, aga ka PKT teine etapp.

• Toimus Saaremaa omavalitsuste ühinemise tegevjuhi konkurss ja tegevjuhiks valiti Alo Heinsalu, kes alustab tööd 8. märtsist.

• Osalesin Eesti mereakadeemia nõukogu koosolekul.

• SA Saaremaa Turism koosolekul andsin ülevaate omavalitsuste ühinemisest.

• Kohtusin peaminister Jüri Ratasega ja teemad ulatusid ühinemisest riigigümnaasiumini ja ettevõtlusest lennuliikluseni.

• Osalesin Lääne-Saare valla pidulikul vabariigi aastapäevale pühendatud vastuvõtul.

• Osalesin maavalitsuses vabariigi aastapäevale pühendatud vastuvõtul ja Kuressaare gümnaasiumi kümnendate klasside vabariigi aastapäeva ballil.

• Kuressaare avatud noortekeskus Noortejaam alustas tegevust uues hoones. Meie tulevik, meie noored on saanud endale lõpuks väärilise kooskäimiskoha. Tundub, et see meeldib kõigile, ka neile, kes ei ole vanuses 7–26.

• Raekojas andsime tänukirjad noortele edukatele jääpurjetajatele ja nende treeneritele ning andsime üle preemia Georg Paomehele, kes võitis jääpurjetamise maailmameistrivõistlustel kuldmedali.