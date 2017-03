Võõrkeel selgeks juba lasteaias?

President Kersti Kaljulaid on öelnud, et Eestis peaks lastele juba lasteaias ühe võõrkeele selgeks õpetama. Kaljulaidi sõnul on tohutu lapse aja ja ressursi raiskamine, kui seda ei tehta. Kas presidendi arvamust jagavad ka mudilaste vanemad ja lasteaedade töötajad?



Triin Mägi, kahe lasteaialapse ema Pihtla vallast Ilp­last:

Võõrkeele, näiteks inglise keele õpe võiks tõesti pihta hakata juba lasteaias. Kui seal juba algus tehtud, on hiljem koolis palju lihtsam. Pealegi on lasteaiaeas lapsed väga vastuvõtlikud uutele teadmistele ja jätavad kõik hästi meelde.

Näen oma laste pealt, et kui kõlab mõni ingliskeelne laul, mis neile meeldib, siis nad laulavad seda kaasa. Võib-olla pole hääldus tõesti just kõige õigem, aga vähemalt nad üritavad.

Lasteaias peaks võõrkeeleõpe olema väga lihtne ja mänguline, et laps õpiks rõõmuga. Ja keeleõppega peaks koolis jätkama 1. klassis – et õpitu vahepeal ei ununeks. Paraku algab praegu enamikus koolides võõrkeeleõpe alles 3. klassis.

Riina Räim, Kuressaare Ristiku lasteaia logopeed:

Mina ei ole keeleekspert, aga on ju teada, et mida varem laps võõrast keelt kuuleb, seda kergemini see talle külge hakkab. Kui laps satub mingisse teise keelekeskkonda või on kodus kakskeelne pere, omandab laps teise keele igapäevase elu käigus.

Kas seda aga just lasteaias õpetama peaks, keeruline öelda. Kui tegu on väga andeka ja intelligentse lapsega, siis loomulikult hakkaks teine keel kergemini külge.

Vaadates aga seda, kui paljud lapsed on emakeele omandamisega ja üldse kõne arenguga hädas, ei tuleks varane võõrkeeleõpe sellistele lastele kindlasti kasuks. Pigem on see segav faktor.

Seega on varane võõrkeeleõpe kahe otsaga asi. Võib-olla tuleks panustada hoopis sellesse, et lapsed eesti keele kõnelemise kõigepealt selgeks saaksid.

Kindlasti ei ole meie lasteaedades praegu ka niisuguseid spetsialiste, kel oleks õigus keelt õpetada. Mõni inimene võib-olla valdab võõrkeelt väga hästi, aga ta ei ole pädev töötama keeleõpetajana, klassikalises mõttes keelt õpetama.

Eks selliseid asju ole ikka olnud, et lasteaias tegutseb nii-öelda keelering – mandril on neid palju –, kus mõni õpetaja käib kaks korda nädalas lastele võõrkeeletunde andmas. Raske öelda, kui palju sellest keele omandamisel kasu on. Leian, et keeleõpe toimiks nii väikeste laste puhul siiski kõige paremini keelekeskkonnas.

Riina Saar, Kuressaare Pargi lasteaia direktor:

See võõrkeeleõppe teema vajaks pikemat arutelu. Ühelt poolt olen ma presidendiga täiesti päri – mida varem alustada, seda parem. Lapseeas õpitakse ju väga kiiresti ja laps saaks keeleoskuse põhja juba varakult.

Ma ise läksin viieaastasena venekeelsesse lasteaeda ja kuna sain sealt vene keele kaasa, oli mul koolis väga lihtne. Hilisemas elus pole mul vene keelega kunagi probleeme olnud.

Samas on võõrkeeleõppe puhul väga tähtis see, millises vanuses sellega algust teha. Võib-olla ei peaks seda tegema siis, kui laps on alles kolmeaastane – siis pole tal ju veel oma emakeelgi selge. Oleme näinud neid lapsi, kel kodus räägitakse kaht keelt – laps räägib segakeelt. Osa sõnu on tal eesti keeles, osa tema teises kodukeeles.

Teine asi, kui võõrkeele­õppega pihta hakata näiteks siis, kui laps on juba viiene. Seega tuleb keeleõppega alustamisel talitada targasti, mitte uisapäisa ja ülepeakaela. Tuleb hoolikalt läbi mõelda, mis vanuses lastele ja mida pakkuda. Keeleõppe metoodikaid on ju erinevaid. Kas meie õpetajad võõrkeeleõppega hakkama saaksid – oleme ju pedagoogid ja küllap saaksime. Meil on lasteaias nii inglise kui ka vene keele oskajaid.

Mina usun, et kümne aasta pärast õpetatakse meie lasteaedades võõrkeeli ja siis on see juba täiesti tavaline. Elu läheb ju selles suunas, maailm on lahti ja Eestisse tuleb rohkem ka neid lapsi, kelle emakeel ei ole eesti keel.

Maia Tõhk, Aste põhikooli inglise keele õpetaja ja lasteaialapse ema:

Meie ühiskonnas saavad lapsed oma võõrkeelealased algteadmised aina nooremana. Näen, et kui 3. klassis algab inglise keele õpe, on lastel alusteadmisi juba päris palju. Ingliskeelsetest lauludest, mängudest ja multifilmidest hakkavad uued sõnad ja fraasid lastele kergesti külge.

Teades, kui kergelt lapsed inglise keelt omandavad, olen presidendiga nõus – võõrkeeleõppega võiks alustada juba lasteaias. Sellel peaks aga olema kaastingimus, et ei peaks olema kohustuslikke õpitulemusi. Õpe peaks toimuma mänguliselt, et survet ei tunneks laps ega lapsevanem. Et lapsevanem ei tunneks: pean nüüd tagama, et mu laps igal juhul mingile tasemele jõuaks.

Ma ise näen oma nelja-aastase pealt, kui väga selles eas laps tahab inglise keelt õppida. Ta üritab küll ingliskeelseid laule oma sõnadega laulda, aga kui hästi ta selle keele kõlalist poolt haarab! Proovin talle aeg-ajalt ka kodus mõnda sõna õpetada – see ei tee midagi halba, vastupidi. Eesti lasteaias ja eestikeelses lasteaias peaks põhilised päevategevused käima ikka eesti keeles. Koos korrektse eesti keele kasutusega.

Võõrkeeleõpe võiks olla lapse jaoks selgelt eraldatud hetk päevas. Et nüüd me tegeleme sellega ning oi, kui tore – mis me sellest või teisest asjast teada saame. Kus õpetaja on näiteks pannud valmis mõne mänguasja või pildi, või mõni laps tuleb oma ettepanekuga, et õpime täna ära selle sõna või laulu. Õppetunnid on ju lasteaia õppeplaanis olemas.

Mina leian, et praegu pole meie lasteaiaõpetajad siiski piisavalt pädevad võõrkeelt õpetama. Kuni kuuenda eluaastani arenevad ju lastel kõik häälikumoodustamise organid. Selleks, et saada väga head häälduspõhja – laps arendab oma hääldust ju järele aimates –, peab talle ette öeldud sõna olema väga õige hääldusega. Inimene, kes tegeleb võõrkeeleõpetusega, peab olema kas ise seda keelt kõrgtasemel õppinud või lausa emakeelena rääkima. Või peab tal olema väga hea hääldus. Lasteaias õpetatav sõnavara võiks olla küll algeline, aga kuna häälikute paikapanek toimub selles vanuses, tuleb häälikutele ja intonatsioonile väga suurt tähelepanu pöörata.