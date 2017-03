JUHTKIRI: “Ootamatu” vastukaja (2)

Praeguseks on TV3 uus suhtesari “Prooviabielu” saavutanud niisuguse tuntuse, et seda vaatavad paljud ja sellest räägivad veel rohkemad. Ja küllap on ka neid, kes küll vaatavad, aga ise seda vaatamist eitavad – ühele ontlikule prouale või härrale ei sobi ju jälgida, kuidas blond neiu napis aluspesus mööda tuba jalutab või brünett Saaremaa piiga värskele külalisele teatab, et nädala lõpuks “teevad nad seda niikuinii”.

Vastukaja saatele, tõsi, on seni üsna üheülbaline. Pigem vaadatakse saate kangelastele viltu ja loetakse moraali või tehakse nähtu üle nalja. Kahtlemata teeb see sarjas osalejaile haiget ja niisugune tähelepanu hakkab ilmselt üsna kiiresti igapäevast elu häirima. Lihtne on sellises olukorras öelda: “Aga mida te siis tahtsite? Mõtlete, et laotate oma intiimelu ekraanile ja ootate siis publikult sooja vastuvõttu?” Samas – keda see hukkamõist enne aidanud on?

Pigem võiks nentida, et saate oma eesmärk on üsna ebaselge, eriti kui arvestada kellaaega, millal seda näidatakse. Jääb vaid üle oodata uut samalaadset saadet, sest ega see tulemata jää. Siis on aga tähelepanu keskpunktis juba uued inimesed.