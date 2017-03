KUHU MINNA

REEDE, 3.märts



ÜRITUS

* Carlos Liiv ja Kerman Keerd kl 19 Arensburgi Muusas.

TEATER

* Tallinna Linnateatri etendus “Köster” kl 19 Kuressaare Linnateatris.

NÄITUS

* Eesti vaimse kultuuripärandi rändnäitus “Pärand elab!” Sakla seltsimajas. Avatud 10. maini.

SPORT

* Saare maakonna koolinoorte MV võrkpallis: 4.–6. klassi P + T kl 11 Kuressaare spordikeskuses.

* Saare maakonna MV korvpallis 2017: Tesman – Orissaare Träx kl 20 Kuressaare spordikeskuses.

* Kaabeltau saalijalgpalli liiga: Niidu FC – Kaarma SK kl 18.30 Kuressaare spordikeskuses.

TANTS

* Klubis Diva DJ Peeter Kukk.

* Klubis Privilege DJ Eero Heinsalu.

LAUPÄEV, 4. märts

ÜRITUS

* Heategevuslik tantsuõhtu kl 19 Kuressaare kultuurikeskuses. Tantsuks mängivad Meelis Punder ja Martin Trudnikov. Esinevad Kuressaare muusikakooli noored ja LC Kuressaare ansambel.

* Külapidu kl 13 Kõljala külamajas.

* Orissaare ja Valjala kultuurimaja kanneldajad Kannelnäpud kl 12 Saaremaa kaubamaja vabalaval.

TEATER

* Kuressaare Linnateatri etendus “Armastuse kirjad” kl 17 Kuressaare Linnateatris.

SPORT

* Eesti MV TU18 võrkpallis kl 12 Kuressaare spordikeskuses.

* Saare maakonna MV korvpallis 2017: Spordikool/Vesse – BC Käsa kl 13 Kuressaare spordikeskuses.

* Eesti MV esiliiga meeste võrkpallis: Saaremaa vs. Selver Kikas Tallinna SpK kl 16 Kuressaare spordikeskuses.

* Saku I liiga korvpall: BC Hundid/ ASSA ABLOY – SK Torma Sport kl 19.15 Kuressaare spordikeskuses.

* Saaremaa MV korvpallis: Orissaare Träx – Tesman kl 16 Orissaare spordihoones.

TANTS

* Mönusas Villemis ans Qvalda.

* Klubis Diva DJ Mikk Saarela.

PÜHAPÄEV, 5. märts

SPORT

* Saare maakonna MV korvpallis 2017: BC Käsa – Tesman kl 12 Kuressaare spordikeskuses.

* Eesti MV PU18 korvpallis Kuressaare spordikeskuses: kl 12 SK Vesse/ Saaremaa Spordikool vs. KK Rae Koss / Rae SK; kl 13.30 KK Paulus vs. Haabersti SK; kl 16 KK Rae Koss / Rae SK vs. KK Paulus; kl 17.30 Haabersti SK vs. SK Vesse/ Saaremaa Spordikool.

* Saaremaa MV korvpallis: Saare Erek – Orissaare Träx kl 15 Orissaare spordihoones.

* Saaremaa sise-MV takistussõidus kl 10 Paikülas.